滋賀県のほぼ中央に位置する近江八幡市(おうみはちまんし)は、古くから陸上と湖上の交通の要衝という地の利を得て、中世以降に多くの城が築かれ、織田信長公が築いた天下の名城「安土城跡」など国の史跡が点在しているまちです。

今回は、“戦国を制し、未来を築く”「安土城」を見て学べる「安土城天主 信長の館」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

安土城天主の最上部5階6階の部分を展示! 「安土城天主 信長の館」について

安土城天主 信長の館

・近江八幡市安土町桑実寺800

・アクセス：【車】名神高速道路竜王ICより20分、彦根ICより40分

【公共交通機関】JR琵琶湖線「安土駅」下車、徒歩25分

「信長の館」は、戦国時代の革新者・織田信長公が築いた幻の名城「安土城」を最新の技術でよみがえらせた、歴史ロマンあふれるミュージアムです。

1579年(天正7年)に織田信長によって築城された「安土城」は、本能寺の変後、焼失して石垣だけが残っています。

そんな安土城天主の最上部5階6階の部分が、1992年「スペイン・セビリア万博」の日本館のメイン館展示として、原寸大で忠実に内部の障壁画と共に復元されました。

万博終了後、新たに5階部分に「発掘された当時の瓦を焼きあげて再現した庇(ひさし)屋根」「天人の飛ぶ様を描いた天井」、6階部分に「金箔10万枚を使用した外壁」、「金箔の鯱(しゃち)を乗せた大屋根」が取り付けられ、内部には信長が狩野永徳を中心に描かせたと伝えられている「金碧障壁画」が再現されました。

豪華絢爛な金箔や極彩色の装飾、唐風の意匠が施された内部は、信長の先進的な美意識と権威を体感できる圧巻の空間!

そのほか、安土桃山時代の文化や信長の人物像、築城技術などを学べる展示が充実しており、映像や模型、CGによる解説もわかりやすく、子どもから大人まで楽しめるのが魅力的です。

VR(バーチャルリアリティ)安土城シアターでは、約15分間のショートムービー「絢爛・安土城」を上映。200インチの大画面で当時の安土を楽しむことができます。

「歴史ファンはもちろん、日本の美や技術の原点に触れたい人にもおすすめです」と、担当者は語っていました。

自治体からのメッセージ

戦国の覇者・織田信長が築いた「安土城」は、1579年(天正7年)に建てられた、世界初の木造高層建築といわれています。高さはなんと46メートル。その壮大で華麗な姿は、当時日本を訪れていたキリスト教宣教師たちをも驚かせ、「天下の名城」と称賛されました。しかし、この城は築城からわずか3年後に焼失し、以来「幻の名城」として長い間その姿を人々の想像に委ねてきました。

近年、加賀藩の大工家に伝わっていた「天主指図(設計図)」が発見され、さらに故・内藤昌博士(愛知産業大学学長)による発掘・実測調査の結果、それが安土城のものと確認されました。

そして今、「安土城天主 信長の館」では、1992年のスペイン・セビリア万国博覧会で日本館のメイン展示として注目を集めた“安土城天主の5・6階部分”を原寸大で再現。当時の安土町がその展示物を譲り受け、新たに追加復元を加えながら保存・展示しています。金箔が輝き、極彩色に彩られた空間に足を踏み入れれば、まるで信長の時代にタイムスリップしたよう。「幻の安土城」がここで現実となり、信長の美意識と夢のスケールを感じることができます。

近江八幡市のふるさと納税返礼品について

近江八幡市の中でも人気を誇る返礼品「近江牛」を紹介します。

【4等級以上の未経産牝牛限定】近江牛肩ロースすき焼き

・提供事業者：株式会社千成亭風土

・滋賀県近江八幡市大杉町12番地

・内容量：500g

・寄附金額：2万7,000円

日本三大和牛の一つ「近江牛」の中でも希少な4等級以上の未経産牝牛のみを厳選した「肩ロース」です。やわらかな肉の隅々にまできめ細かく入ったサシが、噛むほどに甘く、深い味わいを生み出し、とろけるような舌触りと近江牛ならではの旨みを堪能できます。

休暇村近江八幡 ディナービュッフェ 近江牛すき焼き用 ロース・バラ・モモ

・提供事業者：近江牛専門店 村のお肉屋さん

・近江八幡市沖島町宮ヶ浜

・内容量：1㎏

・寄附金額：3万5,000円

豊かな自然環境と水に恵まれた滋賀県内で飼育されたことにより、肉質の霜降り度合いが高く芳醇な香りとやわらかいのが特徴の「近江牛」のすき焼き用お肉です。近江牛専門のバイヤーがセリで1頭1頭見定め、厳選した近江牛を1頭買いし加工。一口食べると甘みのある脂肪が溶け、独特の香りが広がります。

今回は滋賀県近江八幡市の観光スポット「安土城天主 信長の館」と、人気の返礼品を紹介しました。復元された安土城天主の最上部5階6階の部分を観賞することができるミュージアムです。豪華絢爛な金箔や極彩色の装飾、唐風の意匠が施された内部は圧巻! また、琵琶湖を望むロケーションや隣接する「安土城考古博物館」とのセット見学もおすすめなのだとか。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

