大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、ウィル・スミス捕手が正捕手を務めている。来季もよほどのことがなければその立場は揺るがないとみられるが、新たに導入が予定されている新制度に不安を抱いているという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

MLBは今年9月下旬に、来季から自動ボール・ストライク判定（ABS）を導入することを発表している。これは球審の判定に異議がある場合、選手がチャレンジを要求できるという制度で、スプリングトレーニングやオールスターでは試験的に導入されていた。

同メディアによると、スミスは先日出演したポッドキャスト番組の中で、ABSについて「本当に複雑な気持ちだ。投げる側としても打つ側としても、すべての判定が正しくあってほしいと思うのは当然だよね。でも、僕は昔から野球のそういう部分が好きなんだ。審判だってミスをする、それを分かったうえでプレーするのがいい。人間味があるのが好きなんだ」と言及。

続けて、「メジャーでABSが導入されるのは良いことかもしれない。でも、テレビで試合を見ている子たちや、リトルリーグで野球をしている子たちはどうだろう？もし野球がただゾーンに投げるだけのスポーツになってしまったら、彼らは僕たちが良い判定、悪い判定にもどう対処しているかを見ることができなくなる。だから僕は、野球という競技全体がどう影響を受けるのかのほうが気になるんだ」と懸念を示したという。

