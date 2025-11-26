日本ハム・伊藤大海が沢村賞受賞に喜び　トロフィーの保管場所として地元…

日本野球機構（NPB）は26日、「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」で北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手が沢村賞を受賞したことを発表した。

伊藤投手は今季27試合に登板し、14勝8敗、防御率2・52、195奪三振をマーク。2年連続となる最多勝に加え、いずれも自身初となる最多奪三振、ゴールデン・グラブ賞、沢村賞も受賞した。

沢村賞について伊藤投手は「凄く嬉しい。普通の賞も重いですけど沢村賞はもっと重い」と喜びをかみしめた。

単独での最多勝を狙っていたかとの問いに「いえ、同じ最多勝なので嬉しいですけど」とした上で「自分の中で15勝は超えていかないといけない壁だと思うので、それを超えてもう一度受賞したい」と語った。

来季から沢村賞の選考基準が、200イニングから180イニング、10完投から8完投に緩和されるが、「先発投手として優勝に必要な数字を考えた時に、（沢村賞の）基準値はマストかなと思うので。変わる前の規定を目指して」と2年連続の戴冠に意欲を示した。

また、沢村賞のトロフィーについては「実家は（置くところが無くて）あふれ返ってきてる」と打ち明け、自身の地元である鹿部町に『ヒロミ館』的なものができたら」と熱い想いを語った。

