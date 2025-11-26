「契約に署名するつもりだ」ドジャース、構想外選手と再契約の可能性があ…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、MLBのノンテンダー期限で下した決断が波紋を呼んでいる。エバン・フィリップス投手に契約提示を行わずフリーエージェント（FA）としたが、球団側は再契約の可能性も見込んでいるようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が報じている。

フィリップスは2021年にウェーバーでドジャース入りして以降、球界屈指のリリーバーへと成長。通算200試合登板で防御率2.22、奪三振221を記録し、2023年と2024年には守護神としてセーブ42を挙げた。

しかし、今季はわずか7試合の登板で5.2回ながら無失点と健在ぶりを示したが、靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）で離脱し、来季の大半、あるいは全休も見込まれている。

来季は年俸調停で610万ドル（約9.5億円）の見込みだったこともあり、ドジャースは手術明けの不確定要素を考慮した決断を下したとみられる。

アンドリュー・フリードマン球団社長はフィリップスについて「彼と彼のエージェントとは、何度も話し合いを重ねた。手術を終えたばかりのため、リハビリを終え、しばらく時間をかけ、マウンドから投球できるようになった後、契約に署名するつもりだ」と言及した。

【関連記事】

【了】