日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今季の現役ドラフトで特に注目したいセントラル・リーグの野手を紹介したい。

林晃汰

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／98kg

・生年月日：2000年11月16日

・経歴：智弁和歌山高

・ドラフト：2018年ドラフト3位（広島）

高卒3年目の2021年に10本塁打を放ち、ブレイクの兆しを見せていた林晃汰。しかし以降は伸び悩み、一軍では不本意なシーズンを過ごしている。

智弁和歌山高時代には3度の甲子園出場を果たし、高校通算49本塁打を記録。強打の内野手として注目を集め、2018年ドラフト3位で広島東洋カープに入団した。

高卒3年目の2021年にシーズン途中から三塁のレギュラーに定着し、102試合出場、打率.266（規定未満）、10本塁打、40打点と大きく飛躍。

ところが、翌2022年は打撃不振に陥り、まさかの一軍出場なしに終わった。

その後も低迷したシーズンが続き、今季は22試合の出場で打率.188、2本塁打、4打点といまひとつの結果に。同じポジションの佐々木泰が入団したこともあり、一軍では徐々に厳しい立場となっている。

それでも、二軍では71試合出場、打率.284、8本塁打、32打点と優秀な数字を収めている。現役ドラフトの対象となれば、獲得を狙う球団もありそうだ。

