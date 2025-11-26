バルセロナに所属するスペイン代表MFペドリは、29日に行われるアラベス戦で復帰できる可能性があるようだ。26日、スペイン『アス』が報じている。

ペドリは10月26日に行われたラ・リーガ第10節のレアル・マドリード戦で左太ももを負傷。クラブは「同選手が左大腿二頭筋遠位部の断裂をした」と発表し、『アス』など、スペイン複数メディアは「少なくとも6週間離脱するだろう」と伝えていた。

しかし、当初の予定よりも早期に復帰できる可能性が以前から伝えられていたなか、今回の『アス』の報道によると、29日のアラベス戦に出場する可能性が浮上している模様だ。ペドリは水曜日の練習に一部合流しており、週末の試合に出場できるかどうかは、今後2日間のトレーニングでの状態によって最終的に見極められる予定だという。

また、11月の代表ウィーク明けに復帰を果たしたブラジル代表FWハフィーニャについては、アラベス戦での先発出場が予想されている。復帰戦となったラ・リーガ第13節アスレティック・ビルバオ戦では、約10分間プレーし、25日のUEFAチャンピオンズリーグ・チェルシー戦では約30分のプレーと順調にプレータイムを増やしていることから、スタメンに返り咲くだろうとの見解が示されている。

CLのチェルシー戦を0－3で落としたバルセロナは次戦、29日にアラベスと対戦。その後、12月2日にはアトレティコ・マドリードとのビッグマッチを控えている。

