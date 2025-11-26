チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督が、若きスター選手2名への期待を口にした。25日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が25日に行われ、チェルシーは本拠地『スタンフォード・ブリッジ』にバルセロナを迎えた。序盤から主導権を握り27分にオウンゴールで先制すると、44分にはロナルド・アラウホにこの日2枚目のイエローカードが提示されて数的有利に。後半には2点を追加し、3－0で名門同士によるビッグマッチを制した。

圧巻だったのは55分の追加点。敵陣右サイドでボールを受けたエステヴァンが、細かいタッチのドリブルで対峙したパウ・クバルシを抜き去り右足を振り抜くと、強烈なシュートがGKジョアン・ガルシアに触れられることなくニアサイド上に突き刺さった。エスタヴァンはこれで第3節アヤックス戦、第4節カラバフ戦に続いてCL3試合連続ゴールとなっている。

今夏にパルメイラスから加入し、ここまで公式戦17試合で5ゴール1アシストと躍動するエステヴァン。マレスカ監督は、バルセロナで「10番」を背負うスペイン代表FWラミン・ヤマルの名前を挙げつつ、2人の18歳の今後について次のようにコメントしている。

「ハフィーニャ（バルセロナ／ブラジル代表）が言ったように、エステヴァンとラミン・ヤマルはおそらく今後10年から15年で、次の（リオネル・）メッシと（クリスティアーノ・）ロナウドになるだろう。2人ともまだ18歳。彼らにとって最も重要なのは、日々成長し、楽しむことだ」

また、マレスカ監督はその後の会見でも「彼らはリラックスし、サッカーを楽しむ必要がある。彼らは18歳と若く、メッシやロナウドの話になるとプレッシャーが大きすぎるかもしれない。練習場に気持ちよく入り、セッションに臨まなければならない」と言及。プレッシャーの大きさを指摘しているものの、エステヴァンとヤマルの将来に大きな期待を寄せているようだ。

【ゴール動画】18歳エステヴァンがバルサ相手に叩き込んだ衝撃のゴラッソ！