ロサンゼルス・ドジャースは、捕手陣の負傷が続く中、投手陣を支えたベン・ロートベット捕手を戦力外とした。捕手陣が手薄となった中、ダルトン・ラッシング捕手までもが流出となる可能性が浮上した。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。

ドジャースには3度のオールスター選出を誇るウィル・スミス捕手が在籍。今季はOPS.901の大活躍を見せ、2033年までの長期契約を結んでいるため、正捕手の座はしばらく動かない見通しだ。

そこでドジャースはラッシングに十分な打席を与えられる道筋が見えないため、トレードで放出する可能性が出てきた。

ラッシングは今季、OPS.582と低迷したが、それは不定期な出場の影響が大きく、リズムを作れなかった側面もある。そのため、市場価値が高いうちに放出し、より大きな見返りを求めるのだという。

捕手陣の将来性が危ぶまれる中、パレロ氏は「ラッシングは攻守の両面でエリート捕手になれるだけのポテンシャルとチームコントロールの力を兼ね備えている。今季、輝きが失せたとしても、これは貴重な資産だ。その点から、彼が去るのは既定路線のように思える」と言及した。

