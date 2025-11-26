日本野球機構（NPB）は26日、「NPBアワード2025」を開催し今季活躍した選手たちを表彰した。阪神タイガースの才木浩人投手は、最優秀防御率のタイトルを獲得した。

才木は昨季自身初めて規定投球回に到達し13勝を挙げる活躍を見せたが、今季も先発ローテーションの中心的存在として24登板、12勝6敗、防御率1.55と安定した投球を続け初のタイトルを手にしている。

シーズン終盤まで続いたDeNA・ケイとのタイトル争いについて、才木は「監督・コーチや捕手の（坂本）誠志郎さんがすごく気にしてくれていたので、何とか防御率のタイトルは獲りたいなという気持ちはありました」と回顧。

続けて、自身初となるアワードへの参加について「すごく光栄なことだと思いますし、その中に自分がいれるというのもありがたいと思います。手術・リハビリがあって、そこからここまで本当に順調にきているのは、それだけ周りの方のサポートがあってのこと。本当にたくさんの方のおかげで今があると思うので、タイトルというのはそういった方々の力かなと思う」と、周囲への感謝を交えつつ感想を述べた。

加えて、「ランナーを貯める場面が多かったりとかがあった中で、バックの皆さんに助けてもらいながら何とかしのげたというところはよかったかなと思います」と野手陣への感謝も忘れなかった。

