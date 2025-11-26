「関心を示すのは当然だ」ドジャース、放出投手のライバル移籍が浮上！？…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、エバン・フィリップス投手がノンテンダーとなった。球団側は再契約する意向を持っているというが、他球団から狙われる可能性もゼロではなさそうだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

フィリップスは現在、今季途中に受けたトミージョン手術により離脱中で、来季も大半を欠場することが濃厚。加えて、年俸調停額が610万ドルに達する可能性もあったことから、球団は年俸を下げて再契約するためにノンテンダーを選択したとみられている。

同メディアは「ジアスレチックのサハデブ・シャルマ氏とパトリック・ムーニー氏は、フィリップスがフリーエージェント（FA）でシカゴ・カブスに移籍する可能性があると報じた」としつつ、「フィリップスはシカゴがこれまでに見つけ出しブルペンで成功させてきたタイプの投手であり、補強リストに載っている救援投手の中でもそのプロファイルに当てはまる存在だ。クレイグ・カウンセル監督は投手を起用する際に、健康面を最優先に考えることで卓越した評価を得ている」という両氏の見解を紹介。

続けて、「近年のフィリップスの実績を考えれば、カブスが彼に関心を示すのは当然だ。しかし、その動きはドジャースの計画に狂いを生じさせる可能性がある」と記している。

