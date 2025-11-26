「タイトルを取り続けられるように」中日・松山晋也がセーブ王受賞で決意…

日本野球機構（NPB）は26日、「NPBアワード2025」で中日ドラゴンズの松山晋也投手がセーブ王を受賞したことを発表した。

松山投手は今季53試合に登板し、防御率1.54、46セーブの好成績を記録。昨年まで絶対的守護神として躍動していたライデル・マルティネスが巨人へ移籍し後継者問題が懸念されていたが、見事にその不安を払拭した。

セーブ王賞受賞について、松山投手は「1年でも長く、タイトルを取り続けられるように頑張っていきたい。」と喜びをかみしめた。

タイトルが取れた要因について聞かれると、「しっかりとやることやって臨んだ。今までやってきたことを最大限に発揮できるように準備したので今後も続けたい」と語った。

来年からテラス席が設置され、バンテリンドームが狭くなることについては「リードを守った状態で終わればいい話なので、そこを踏まえてしっかりやっていきたい」と自信を覗かせた。

育成契約の頃と見えてる景色が違うかとの問いには「違いますけど、目標を一つ一つ潰していくってところは変わらない。」と目標へ向けて上を見続けることについて変わらない姿勢を見せた。

来年の目標については「先発・中継ぎのピッチャーのおかげで46セーブを取れているので、それを超えるためにやっていくのもそうだけど、まずは1個ずつ積み上げていくことが目標です。」と決意を新たにした。

