西武は26日、パ・リーグ最多セーブ投手賞に輝いた平良海馬投手と、パ・リーグベストナイン賞に選出され、『第54回三井ゴールデン・グラブ賞』パ・リーグ一塁手部門を受賞したネビン選手、同賞のパ・リーグ外野手部門を受賞した西川愛也選手の功績を記念し、本日11月26日(水)19時00分から、公式ECサイトのライオンズストア オンラインにて受賞記念グッズを販売すると発表した。

【平良海馬投手、ネビン選手、西川愛也選手 受賞記念グッズ 販売概要】

■受注販売期間：11月26日(水) 19時00分～12月7日(日)23時59分

※ピンバッチのみ予約販売のため、在庫がなくなり次第終了

■販売場所：ライオンズストア オンライン

■3選手共通販売グッズ商品名・価格(すべて税込)

・記念写ボール：2,200円

・記念本革製ロゴプリントキーホルダー：2,200円

・記念Tシャツ：3,800円

・記念ロゴフェイスタオル：2,200円

・記念フォトフェイスタオル：2,200円

・記念ピンバッチ：300円

・記念ハンドタオル：900円

・記念巾着：1,000円

・記念アクリルキーホルダー：700円

・記念回転アクリルスタンド：2,200円

・記念トートバッグ：3,500円

・記念スクエアクッション：2,500円

・記念タオルベア：2,500円

・記念クリアファイル：750円

・記念スタンダードウォッチ：44,000円

・記念直筆サイン入りボール(観賞用ケース付)：48,200円

・記念直筆サイン入りフォトパネル：35,000円

・記念メモリアルフォトパネル：18,500円

■西川選手、ネビン選手限定販売グッズ商品名・価格(すべて税込)

・記念ジャガードラメタオル：2,500円

・記念昇華マグカップ：2,700円