岩田剛典「もっぱらiPhone派ですが…」フィルムカメラの“良さ”を語る

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE（三代目JSB）の岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」（毎週土曜8:00～8:25）。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。フィルムカメラの魅力などについて語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私は最近カメラにハマっています。特に家族や友達とよく撮ったりしています。あえてフィルムカメラを使って、大切な家族や友達との時間を残しています。カメラ屋さんに現像をお願いして待っている時間がすごく楽しいです。

最近はスマホやデジカメで簡単にデータ化できますが、フィルムで撮った写真はやっぱり味がありますし、フィルムとして残せるのも気に入っています。現像した写真をアルバムに貼ってコメントを書いて思い出を残す。今となっては面倒かもしれませんが、家族や友達とアルバムを作って思い出を振り返る。これは未来の子どもたちにもぜひ受け継いでほしいなと思っています。

色あせてきた写真も時代の流れを感じさせるのでいいですよね。これからもたくさん家族や友達との時間をとっていきたいです。機会があれば岩ちゃんも撮ってみたいなと思っています。ありがとうございます。

＜岩田からのメッセージ＞

ありがとうございます！ 僕は普段、持ち歩いたりとかはしてないし、もっぱらiPhone派なんですけど、やっぱりカメラにハマる方の気持ちはわかります。ただその瞬間を切り取るだけじゃなくて、その撮った瞬間にちょっと作品になるというか。

もちろん思い出にも残せるっていう写真のよさもありますし、フィルムで撮った写真の質感とか、仕上がりが全然違うんですよね。実は僕も一時期カメラにハマろうと思って買ったカメラがあるんですけど、今はもう埃かぶっています（笑）。

すごく長く続けられる趣味ですし、お手軽さもあるし、携帯もできる。メンバーにも何人かカメラ好きな人がいますけど、僕は撮ってもらうことが多いですね。写真を撮られるのはもう15年やってきていますから、たぶん上手なほうだと思います（笑）。機会があれば、ぜひ撮っていただきたいなと思いました！

