「貴重な経験ができた」楽天・村林が“3冠”に輝いた飛躍の一年を総括 マエ…

日本野球機構（NPB）は26日、「NPBアワード2025」を開催し今季活躍した選手たちを表彰した。東北楽天ゴールデンイーグルスの村林一輝選手は、最多安打、ベストナイン、ゴールデングラブ賞の3冠に輝いた。

今季の村林はドラ1・宗山塁の加入などもあり遊撃から三塁へ転向したが、137試合、打率.281、3本塁打、51打点、144安打と好成績をマーク。チームの看板選手として立場を確立しつつあることを大いに印象付けた。

日本ハム・清宮幸太郎を1本差で上回り手にした最多安打について、村林は「自分自身、タフな一年になると思っていました。その中で、最後タイトル争いができて獲りきれたというのはすごく嬉しかったですし、貴重な経験ができた一年間だったと思います」と手ごたえを口にした。

また、ベストナイン、ゴールデングラブ賞についても「どちらかというとベストナイン、ゴールデングラブ賞というところが、明確にイメージできていたわけではないですけど、打撃タイトルよりはというところはあったので素直に嬉しいですし、自信にしていけたらなと思います」と喜びをあらわにした。

なお、楽天はアワードと同日の26日、前ニューヨーク・ヤンキース傘下の前田健太投手の獲得を発表している。ファンはもちろん、これから同僚になる村林にとっても予想外のできごとだったようで、「もう雲の上の存在なので、しっかりと自己紹介したいなと思います。驚きはもちろんあります」と率直な感想を口にしている。

