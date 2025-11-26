今日の運勢は？ ★11月27日（木）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月27日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月27日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？今日は、沈黙が心地よい関係が救いになります。言葉を交わさなくても安心できる相手との時間が、あなたを深く癒します。場を無理に盛り上げる必要はありません。静かな時間を過ごすことを意識しましょう。インスピレーションがわきやすい日。メモをとる習慣をつけると、後で役立つアイデアに気づけます。すぐ形にしなくても構いません。ひらめきは、未来の自分への贈り物。思いついた瞬間を大切にしてください。今日はお金の使い方に理由を添えると運が安定します。衝動で買うより「これを選んだ理由」を自分の中で明確にするだけで満足度が高まり、無駄な出費が自然と減ります。今日は“照れ”が魅力になる日。うまく言えなくても、ぎこちなくても、それが相手には誠実さとして伝わります。きれいに話す必要はありません。あなたの素直な気持ちを表情に出していきましょう。周囲の動きに左右されず、自分のペースを守ることが成功のポイント。焦ると判断がくもりやすく、丁寧に進めることで本来の実力がしっかり出せます。落ち着きがあなたの武器となり、信頼を引き寄せます。自分を整えるための少し贅沢な出費がいい循環を生みます。背伸びではなく、心がふっと軽くなるものを選ぶと吉。使う場所が整えば、お金は自然と必要な方向へ流れていきます。体より心が疲れやすい日。情報を減らすことで、思考が静まりやすくなります。ニュースやSNSを少し離れ、ゆっくり呼吸する時間をつくってください。余白は怠けではなく、あなたを守るための大切な休息です。相手の意見に違和感があっても、真っ向から否定せず「その考え方もあるんだね」と受け止めると、関係が驚くほど穏やかになります。理解するとは一致することではありません。柔らかな姿勢が互いの居心地を整えてくれる日です。一歩踏み込みたい気持ちが高まる日ですが、今日は急がない勇気をもちましょう。相手が話すテンポや気分を大切にすることで、自然と距離が縮まります。相手を想う余裕が恋を柔らかく前へ運びます。今日は段取りの見直しをしましょう。流れを整えることで、作業効率だけでなく気持ちの余裕も生まれます。急がず、手順を丁寧に積み直してみてください。焦りが消えると判断がクリアになり、小さな成功が積み重なっていく日です。心が曇るときは、好きな音や光に触れてみましょう。特別なことをしなくても、五感が喜ぶだけで気持ちは整います。気持ちをよく動かすことが大切。ささやかな楽しみが、あなたの心の深いところを温めます。今日は身体が休みを求めています。忙しさの合間にほんの数十秒でも呼吸を整えると、負荷が軽くなります。無理をして前進するより、軽やかに立ち止まることが明日を守ります。今の積み重ねが未来をつくるのです。未来のために犠牲にする今はありません。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産のつくり方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。