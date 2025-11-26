「いい一年になった」阪神・佐藤輝明がセ・リーグMVPを初受賞！ 来春WBCで…

日本野球機構（NPB）は26日、「NPBアワード2025」で最優秀選手（MVP）を発表。セ・リーグでは阪神タイガースの佐藤輝明選手が初受賞した。

今季の佐藤は139試合、打率.277、40本塁打、102打点といった数字を残し、リーグ優勝を果たした阪神打線を牽引。本塁打王、打点王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞に続き、今季5冠目となるMVP受賞となった。

受賞決定後に報道陣の取材に応じた佐藤は、「本当にいい一年になったんじゃないですかね。目標にしてた本塁打王のタイトルも獲れましたし、そこに関してはよくできたんじゃないかと思います」と自らを労いつつ、

「（来季も）変わらずもっと練習して、上に行きたいという気持ちを持ってやることが大事じゃないかなと思います」と早くも来季へ闘志を燃やした。

その来季は3月にWBCが予定されているが、佐藤は「もちろん選ばれたいなという思いはありますし、しっかり準備したいなと思います」と出場に意欲。

また、25日に参加を表明したドジャース・大谷翔平選手についても「目の前で見てみたいし、（話を）聞けるチャンスがあったら聞いてみたいなという思いはすごくあります」と言及した。

