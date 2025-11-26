セ・リーグのMVPは阪神・佐藤輝明「周りのサポートに感謝したい」

日本野球機構（NPB）は26日、「NPBアワード2025」で最優秀選手賞（MVP）を発表した。セ・リーグからは阪神タイガースの佐藤輝明が受賞した。

自身初のMVP受賞となった佐藤輝は、今季139試合の出場で打率.277、40本塁打、102打点の成績をマークし、本塁打王・打点王・ベストナイン・ゴールデングラブ賞の4冠に輝いた。

佐藤選手は会見でMVPを受賞した感想に聞かれ、「素直にとても嬉しいですし、周りのサポートに感謝したいと思います。」と語った。

好成績を残した要因については、「これまで取り組んできたことが１つ形になった――技術的な個とは色々試しながら、自主トレからやっていましたが、今までもやってきたことなんで、今までも継続があってのことかなと思います。」と回答。

また、今年は失策が6個に減少した守備面では、「それも練習をたくさんしてきてよかった。大山さんにありがとうと言いたいですね。送球が一つの課題だったので、そこを修正するためにやってきたので、結果として現れて良かったなと思います。」と

節目の5年目で

「もちろん中軸としてそういう気持ちはありますし、何より求められるのは結果なので、そこを考えながらやった一年でした。しんどいときもありましたけど、周りに支えられながらやって来れた。」

モチベーションを保つ秘訣について聞かれると「モチベーションというか、もっとうまくなりたい、結果を残したいという野球選手が持っている思いなので、それでやってきました。」

今年印象的だった試合について聞かれると「優勝した日とか、印象に残っていますね。最速の優勝だったので、すごくうれしかったです。甲子園で決められたのでそれが良かった。大歓声で2年前見た景色をまた見れてよかったです。」

来シーズン、とりたい賞は？「MVP目指してチームを引っ張れるような活躍を頑張ってやっていきたい。」

最後に、「今シーズンも熱い声援ありがとうございました。また来年も熱い戦いをしたいと思いますので、プロ野球の応援ありがとうございました。」とファンにメッセージを送った。

【了】