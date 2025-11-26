日本野球機構（NPB）は26日、「NPBアワード2025」で新人王を発表した。パ・リーグでは千葉ロッテマリーンズの西川史礁選手が選出された。

現在22歳の西川は龍谷大平安高、青山学院大を経て、2024年ドラフト1位でロッテに入団。今季は球団の大卒新人としては28年ぶりとなる開幕スタメン入りを果たすと、5月までに打撃不振による登録抹消を2度経験するも、最終的には108試合、打率.281、3本塁打、37打点と見事に修正してみせた。

日本ハム・達孝太、楽天・宗山塁など有力候補が揃ったハイレベルな新人王争いを制した西川は、「安打数は一番打てたのでそこは自信を持っている一つですし、それに加えて二塁打、捕殺数もトップをとることができたので、そこは今季を振り返ってよかったなと思うところです」と今季を総括。

続けて、「打撃のところでいうと、近い将来に首位打者（獲得）というのを一番に掲げていて、それを獲るとおのずと最多安打であったり、べストナイン、ゴールデングラブ賞というのも獲りたいタイトルではあるので。こうしたタイトルを獲れるように、まだまだ現状に満足することなくやっていきたい」と、来季以降のさらなる飛躍を誓った。

ロッテは来季からサブロー新監督が指揮を執るが、二軍監督時代の今季序盤に打撃面で薫陶を受けた西川は「サブローさんが監督になったからといって特別何かを変えるわけではないですけど、とにかくチームの勝利に貢献するというのがサブローさんに対しても、球団に対しても一番の恩返しだと思うので、それをできるように全力でやりたいなと思います」と、期待に応える活躍を見せたいと語っている。

