26日に楽天と契約合意した前田健太が同日、自身のインスタグラムを更新した。

前田健は「この度、イーグルスと契約させていただきました。今後、入団会見もありますので、ここで多く書きすぎると話す事が無くなってしまうのであまり書けませんが、GMの石井さんお話させていただく中で、とても嬉しくありがたいお言葉をたくさんいただき入団を決意しました」と、楽天の移籍を決めた経緯を説明。

「チームの為に、自分の全てを捧げるつもりです。チームの為に腕を振りたいと思っております。イーグルスファンの皆様、よろしくお願いいたします」と決意表明した。

新人の07年からメジャー挑戦する15年まで9年間プレーした広島ファンに対しても「ポスティングシステムでメジャーリーグに移籍してからも変わらずご声援いただきありがとうございました」と感謝。

「自分が、日本球界復帰を明言してからも、カープファンの方々、後輩のチームメイトからメッセージをいただきましたが、今回は自分の実力不足の為、オファーは届きませんでした」と明かした。

さらに前田は「今のチームには必要ないと判断された事は悔しい気持ちもありますが、後輩たちが頑張っている証拠でもあります。なので、球団に対して悪く思う事もしてほしくはありません。これがプロの世界です。この事実を真摯に受け止め、新しいチームでプレーする事を決断しました」と綴った。

「カープの選手、そしてファンみなさん日本シリーズでお会いしましょう」。日米通算165勝の右腕は、日本シリーズで古巣と戦うため、チームの為、自身の為、必死に腕を振る覚悟だ。