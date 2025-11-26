「必要になるかもしれない」ドジャース、主力リリーフに放出の危機！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場での動きが注目されている。最大の補強ポイントはブルペンとみられている中、主力リリーフの一人であるエバン・フィリップス投手に放出の可能性が浮上しているという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

フィリップスは昨季まで3年連続で60登板以上を記録し、今季も開幕から7登板、2ホールド1セーブ、防御率0.00と好投した。しかし、5月上旬に右肘の炎症により故障者リスト（IL）入りすると、翌6月上旬にトミージョン手術を受け今季終了。来季も長期欠場が予想されている。

同メディアは「チームの40人ロスターは現在38人だ。さらに人員削減を行いたいのであれば、11月21日のノンテンダー期限が迫っている。整理を行う場合、38人中24人を占める投手陣が対象になるだろう。年俸調停の対象となるリリーフで最も高額なのはフィリップス（610万ドル）だが、彼はトミージョン手術を受けており、2026年に登板できるかどうかも不透明だ」と言及。

その上で、「となれば、ノンテンダー候補として最も有力ではないだろうか。チームにとって金額は問題ではないが、来季開幕から稼働できる投手のために年俸を削減したいと考えても不思議はない、フィリップス再生の物語がこうした形で終わるのは残念だが、ブルペンは大規模なテコ入れが必要な状況にあり、彼を放出することも必要になるかもしれない」と記している。

