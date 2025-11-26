企業と並走！実践型仕事体験プロジェクト始動。



今回は、酪農家・乳業メーカー・クリエイターと共に、高校生・大学生の“牛乳”のイメージを刷新するPR動画を企画・発信するメンバーを募集します！





■プロジェクト概要

「牛乳＝子どもっぽい」というイメージを変えたい。

そんな想いから生まれたのが、牛乳を“おしゃれな飲み物”として再定義する「ファッションミルク」企画。本プロジェクトでは、高校生・大学生が中心となって、牛乳の新しい価値を発信する動画を制作。その過程を、酪農乳業関係者・クリエイターと共にワークショップ形式で進めていきます。完成した動画は、SNSや店頭サイネージで展開予定です！

▽一般社団法人Jミルクってこんな企業！

Jミルクは、牛乳乳製品に関するあらゆる情報を学術研究に基づいて、正確かつ迅速に発信している企業です！

→Jミルクについて

■稼働詳細について

■期間：2025年12月13日～12月14日



■時間：11:00-13:00（集合：10:50）

■稼働：2回（各回2時間程度）※宿題あり

12/13(土)共創ミーティング1回目

12/14(日)共創ミーティング2回目

■実施場所：都内（選考の上、お願いする方にのみ詳細をお知らせします）

■対象：プロジェクト期間中に学生（高校生、大学、短大、専門学校、大学院生）であること。

性別学年居住地不問、全国からご参加可

■条件：全2回のミーティング両方に参加できる

■内容：

・商品PR（商品と学生のコミュニケーションプラン）の企画立案

・「マイジョブ・カード」の自己診断体験

・取材（自己分析などの悩み、サービスを利用した感想、自己分析や仕事に対する価値観・学びや発見、役立ったこと等をお聞かせください。）

・記事用写真の撮影





■こんな学生を求む！！

「仕事」「働く」を体験したい！

社会に出て働くイメージを描きながら、実際の社会人と同じ土台に立って自分の実力を試したい！



社会に出て使える課題解決力を身につけたい！

企業のガチ課題に向き合いながら、納得と実践の伴ったプランを作る力を身につけたい！

ガクチカを作りたい！

企業と一緒に実践的なプロジェクトに取り組むことで、社会に出て役に立つ成長と自信が得られる！

※プロジェクト参加に専門的な知識は必要ありません。

■仕事体験プロジェクトで得られるスキル・経験

・現実的なビジネスプランを考える力

・PR・マーケティング手法

・グループワークをこなしていく力、調整力

・参加企業の社員さんとのつながりができる

・働いている大人たちと真面目な話ができる 等

※謝礼以上に、実践経験を積みたい！という意欲で参加をしていただける人にオススメです。

■応募について

■募集人数：6名（高校生：3名/大学生：3名の2グループ予定）

■応募締切：12月2日(火)9:00

※選考の上、お願いする方にのみ個別でご連絡させて頂きます。

※進行の様子を撮影させていただき記事などに掲載する予定です。ご了承いただける方のみ応募にお進みください。

