通信カラオケ・JOYSOUNDでは、ABEMAの番組『オオカミくんには騙されない』『今日、好きになりました。』『ラブキャッチャー』などに出演する海津雪乃、河本景、谷岡美沙紀、ちせ、徳本夏恵の5人を起用した新ウェブCMとコメント動画を公開している。

JOYSOUNDの新ウェブCMより

このCMのキャッチフレーズは、「今夜は、#うたログ」。「うたログ」とは、カラオケで“歌う”ことと、思い出を記録する“ログ”を組み合わせた言葉だ。これには、JOYSOUNDが、「歌う」場所で、大切な人との瞬間を思い出としてさまざまな形で残し、共有し合うという想いが込められており、SNSでトレンド化し、新たな文化とすることを狙っている。

CMのBGMには、5人組バンド・Klang Rulerの「Teenage Blue」を採用。どこか懐かしくも新しい、さまざまな時代にトリップさせてくれるかようなサウンドメイクが特徴で、新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」をはじめ、世界デビューシングルの「NAINAINAI」「Tokyo Calling」など多くの楽曲をプロデュースするVo.＆トラックメイカーのyonkeyを中心に、専門学校の同級生のDr.SimiSho・Ba.かとたくみらと2015年に結成された。

2019年からYouTubeでカバー企画「MIDNIGHT SESSION」をスタートさせ、2021年夏に「MIDNIGHT SESSION」でも共演したアーティスト／ファッションデザイナーのやすだちひろ(Vo)と、サポートギターとしてバンドに参加していたGyoshi(Gt)が正式加入。

同年には、「MIDNIGHT SESSION」から初のとなるリリースである「タイミング ～Timing～」がストリーミングサービスで20億再生を突破、TikTok Weekly Top 20では歴代最高の5週連続1位を獲得。同世代アーティストと共に名曲をカバーするこの動画シリーズは、過去の名曲をカッティングエッジなサウンドでアレンジする動画が評判となり、ヒットコンテンツとなった。

2024年には1st Album『Space Age』、1st EP『アンビリーバブルEP』をリリース。TBS系 TVアニメ『トリリオンゲーム』のEDテーマにEP表題曲の「アンビリーバブル」が起用された。

2025年3月にSNSに投稿した楽曲「Teenage Blue」は、リリース前にもかかわらず1000万回再生を突破し、5月3日に同曲をデジタルリリース。また、6月からはバンド史上最大規模となる全国17カ所を周るライブハウスツアーを開催。そのツアーファイナルでは2026年のツアーとしてアジア圏を含むツアー「Magnet+TOUR」も発表している。

Klang Rulerは「今回、JOYSOUNDのCMソングに私たちのTeenage Blueが採用されたということでとてもうれしいです! ありがとうございます! 素敵なCMに仕上がっていて感激でした。JOYSOUNDやスマホの中、街中で私たちもたくさん出会いたいな…。友達とカラオケに行く時は盛り上がれる曲を選曲したくなることも多いと思うのですが、『Teenage Blue』は軽快なリズムの楽曲なのでカラオケにぴったりだと思います!」とPR。

また「歌う時のポイントは、Aメロの『AM6朝早すぎ』の部分にリンキングという単語と単語を繋げて歌う手法を採用しているので『6』と『朝』をくっつけて、ほぼ『ささ早すぎ』に聴こえるくらいに歌うところで、ぜひ挑戦してみてくださいね! みなさんの思い出の1ページに寄り添えますように」とコメントしている。