アヤックスのフレット・フリム暫定監督が、日本代表DF板倉滉を守備的なミッドフィルダー（MF）で起用した理由に言及した。25日、大手メディア『ESPN』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が25日に行われ、アヤックスはベンフィカと対戦。6分にサミュエル・ダールに先制点を許すと、90分にはレアンドロ・バレイロに追加点を奪われ、0－2で敗れた。この結果、アヤックスはCLで5連敗となっている。

エールディヴィジ（オランダ1部リーグ）でも低迷していたことから、今月6日にヨン・ハイティンハ監督が解任されて以降、フリム暫定監督がチームを率いているものの、同体制でもアヤックスは公式戦3連敗を喫してしまっている。

そんななか、ベンフィカ戦では板倉がフル出場したが、終盤まで守備的なMFとして起用されたことに注目が集まっている。試合後、この意図について聞かれたフリム暫定監督は「私たちは守備力がしっかりある守備的なMFを探している」と語りながら、国内リーグ戦でも板倉を同じような起用をする考えであることを明かした。

「彼はチームにとって前向きな部分で良いプレーをしてくれた。エールディヴィジでも同様に板倉を基盤にできると思う。彼はうまくやってくれたよ」

次戦は30日にエールディヴィジ第14節でフローニンゲンとの対戦を予定しているアヤックスだが、公式戦6試合ぶりの白星を手にすることはできるのだろうか。

【ハイライト動画】アヤックスvsベンフィカ