オリックス期待の”若手右腕”が覚醒…？　7回無失点でNPB選抜を勝利に導く【…

オリックス・バファローズの宮國凌空投手は25日、台湾・澄清湖野球場で行われたアジア・ウインターリーグ・ベースボールの台湾マウンテン戦に先発登板。7回無失点の好投でNPB選抜を勝利に導いた。



初回は2死満塁のピンチを招いたが、6番打者ヤン・シャンフー選手を左飛に打ち取って切り抜けた。







2回から3回は危なげなく三者凡退。4回は1死から四球と安打を許したものの、7番リンウー・チェンウェイ選手を併殺打に打ち取り、ピンチをしのいだ。



5回から6回も順調に三者凡退。7回は2死から中二塁打を許したものの、最後の打者を空振り三振に仕留め、7回を無失点で締めくくった。



今季はファームで18試合に登板し、6勝3敗、防御率2.33と安定感を示している。首脳陣へのアピールを続け、支配下登録獲得に向けて期待がかかる。











