KIRINJIがニューアルバム『TOWN BEAT』詳細発表、ジャケット写真公開も

KIRINJIが、2026年1月9日（金）にリリースするニュー・アルバムのタイトル、収録曲目、ジャケット写真をオフィシャルサイトにて発表した。

前作『Steppin' Out』から2年4カ月ぶり、通算17枚目となる待望の新作アルバムのタイトルは『TOWN BEAT』（読み：タウンビート）。本作は、今年3月に配信された「歌とギター」のRemixに加え、新曲6曲、提供曲のセルフカバー2曲を収録した全9曲入りとなる。

注目の新曲には、すでに10月31日に先行配信され話題を呼んでいる「ルームダンサー feat. 小田朋美」に加え、「気になる週末」、「flush! flush! flush!」、「デートの練習」、「反省と後悔」、「ベランダから」といった、堀込高樹のユニークなセンスが光る印象的なタイトルがラインナップ。さらにセルフカバーとして、2021年にV6へ提供した「素敵な夜」、2017年にアイドルマスター・シリーズへ提供した楽曲を小田朋美が歌う「LEMONADE feat. 小田朋美」を収録。いずれもアルバムタイトルにふさわしく、ビートが効いた珠玉の楽曲群が揃っているとのこと。

先行配信曲とアルバムのジャケットは、レタッチャー・フォトグラファー安藤瑠美による作品を、大島依提亜がデザイン。

syncokin OFFICIAL STOREでは限定商品として、オリジナルCD『TOWN BEAT』（SCKN-0002）に加え、アルバム収録楽曲のインストCDを別途付属したセット（4400円・税込）の予約も受付中。

さらにKIRINJIは、2026年1月12日（月祝）より、福岡・愛知・大阪・東京を巡るバンド編成によるライブツアー「KIRINJI TOUR 2026」の開催も決定している。チケットは一般発売中で、福岡・愛知公演はすでにソールドアウトとなっている。

＜リリース情報＞

KIRINJI

ニュー・アルバム『TOWN BEAT』

2026年1月9日（金）発売

レーベル：syncokin

SCKN-0002 / 3850円（税込） / 紙ジャケット仕様

※syncokin OFFICIAL STORE限定セット（インストCDが別途付属）：4400円（税込）

syncokin OFFICIAL STORE：https://starsmall.jp/shops/KIRINJI

=収録曲=

1. ルームダンサー feat. 小田朋美

2. 気になる週末

3. 素敵な夜

4. flush! flush! flush!

5. LEMONADE feat. 小田朋美

6. デートの練習

7. 反省と後悔

8. ベランダから

9. 歌とギター （Remix）

リリーススケジュール

2025年10月31日（金）先行配信SG「ルームダンサー feat. 小田朋美」 https://linkco.re/B1ypSdXC

2025年11月21日（金）先行配信SG「素敵な夜」 https://linkco.re/MTrqpx6A

2025年12月19日（金）先行配信SG Coming Soon…

2026年01月09日（金）ニュー・アルバム「TOWN BEAT」

＜ライブ情報＞

KIRINJI TOUR 2026

1月12日（月祝） 福岡・Zepp Fukuoka 開場16:15/開演17:00＊完売

1月23日（金） 愛知・名古屋DIAMOND HALL 開場18:15/開演19:00＊完売

1月25日（日） 大阪・Zepp Namba 開場16:15/開演17:00

2月11日（水祝） 東京・NHKホール 開場16:30/開演17:30

◎一般発売中（先着）

イープラス：https://eplus.jp/kirinji/

ローソンチケット：https://l-tike.com/kirinji/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/kirinji/

oversea sales：https://eplus.tickets/kirinji

堀込高樹（Vocal, Guitar）

小田朋美（Synthesizer, Vocal）

シンリズム（Guitar, Chorus）

千ヶ崎学（Bass）

So Kanno（Drums / from BREIMEN） *福岡・愛知・東京公演

伊吹文裕（Drums） *大阪公演

宮川純（Keyboard）

松井泉（Percussion）

詳細はこちら：https://www.kirinji-official.com/contents/962597

KIRINJIオフィシャルサイト https://www.kirinji-official.com/