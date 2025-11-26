今井達也 最新情報

27歳の今井達也投手が、今オフにポスティングシステムを利用して埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦する。大小様々な球団が獲得に乗り出すと予想されており、どのチームが獲得に成功するかを予測するのは難しいようだ。米メディア『ESPN』が報じている。

今井は今季、24試合で163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という驚異的な数字を記録している。

特徴的なのは変幻自在のスライダーだ。

同選手のスライダーは一般的な横滑りする軌道ではなく、平均すると腕側に動く。

普通はグラブ側に曲がるスライダーが、逆方向に動くということだ。

今井について、同メディアは「投球はいかに打者を欺くかが全てだ。

打者はこのような動きをすると想定していないため、この球種は非常に高い効果を発揮することがある。

空振り率45%、xwOBA.212という優秀な成績が、その証拠だ」と評価している。

予想される移籍先に関しては「どの球団が今井に興味を示すかを絞り込むのは難しい。

なぜなら、ピッツバーグ・パイレーツやマイアミ・マーリンズのような普段は支出の少ない球団も、今年はフリーエージェント（FA）市場で積極的になると見られているからだ。

とはいえ、高額投資が可能で、先発投手を必要とし、なおかつドラフト指名権を失いたくない球団としては、ニューヨーク・メッツ、サンフランシスコ・ジャイアンツ、ニューヨーク・ヤンキースといったNPB出身のトップ選手に対し、伝統的に関わりがある球団が候補になるでしょう」と伝えている。

