ロサンゼルス・ドジャースは、今オフも積極的な補強に動くとみられている。特に守護神の補強は急務であり、オールスターにも出場したニューヨーク・ヤンキースのデビン・ウィリアムズ投手の獲得に動くかもしれない。米メディア『スポーティング・ニュース』のTJ・モリン記者が言及した。

現在、ドジャースは佐々木朗希投手を一時的に守護神として起用している。しかし、来季は大谷翔平選手らと先発ローテーションを組むことが予想されており、長期的に守護神として固定することは難しいだろう。

ドジャースのブランドン・ゴームズGMも、ラスベガスで行われたGM会議で「ブルペン投手の補強を検討している」と明言した。

そこで候補に上がったウィリアムズは今季、防御率4.79と不本意なシーズンを送ったが、奪三振90、セーブ18、WHIP1.129と依然として高い能力を見せている。キャリア通算では防御率2.45、奪三振465、セーブ86とエリート級の実績を誇り、今季は単なる不調だった可能性が高い。

ドジャースとウィリアムズの相性についてモリン氏は「低コストで獲得し、彼の復活に便乗することができれば、ドジャースにとって大きな助けとなるだろう。他球団がこれに気付く前に、できるだけ早く獲得に動いてほしい」と言及した。

