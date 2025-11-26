大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障離脱からの復活を目指しリハビリに励んでいる選手がいる。その内、ギャビン・ストーン投手とリバー・ライアン投手の2名については、復帰のメドが立ちつつあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ストーンは昨季25登板で11勝と活躍を見せていた中、9月上旬に右肩痛で故障者リスト入り（IL）すると、その後同箇所を手術し残り試合～今季まで全休。ライアンも昨季終盤に受けた右肘のトミージョン手術の影響で長期離脱が続いている。

同メディアはまずストーンについて、「丸1年のリハビリを経て、ストーンはようやく一つの節目を越えたと感じているという。彼は先週『リハビリの過程をちょうど終えたところなんだ。だから、次のスプリングトレーニングには万全の状態で臨めるはずだし、そこからどう進んでいくか見てみたいね』と、来年2月には制限なく投げられる見通しであることを示した」と言及。

続けて、ライアンについて「完全復帰に向けて順調に進んでいる。球団も彼の経過について楽観的で、まさに絶好のタイミングで新たな期待の投手を獲得することになる。彼が最後に登板したのは2024年8月だが、ブランドン・ゴームズGMは先週のGMミーティングで、手術から18か月が経過するタイミングになるため、来春のスプリングトレーニングは比較的通常に近い形で参加できるはずだと語っている」と記している。

【関連記事】

【了】