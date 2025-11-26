チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が25日に行われ、アヤックス（オランダ）とベンフィカ（ポルトガル）が対戦した。

ここまで4試合を消化したリーグフェーズで4連敗を記録し、勝ち点「0」の最下位に沈むアヤックス。今月6日にヨン・ハイティンハ監督の解任を決断した同クラブだが、暫定指揮官を務めるフレット・フリム氏の下でも公式戦2連敗中と復調には至っていない。CL初白星を目指して臨む一戦に、日本代表DF板倉滉はアンカーとして先発した。

試合は開始早々の6分にベンフィカがスコアを動かす。右サイドでコーナーキックを獲得し、ヘオルヒー・スダコフが右足でアウトウイングのクロスを供給。リチャルド・リオスのヘディングはGKビテスラフ・ヤロシュに弾かれたものの、こぼれ球にサミュエル・ダールが反応する。豪快に振り抜いた一撃がネットに突き刺さり、アウェイチームが先制に成功した。

一方のアヤックスも前半終盤ごろからゲームの主導権を握り始めるが、得点を奪えずにゲームは終盤戦へと突入する。板倉が3バックの一角にポジションを移すなか、90分にベンフィカが追加点をマーク。レアンドロ・バレイロが味方とのワンツーで板倉の背後を取り、勝負を決める2点目を決め切った。

結局、そのまま試合は2－0で終了し、ベンフィカが今大会初勝利を記録。板倉がフル出場したアヤックスは5連敗となった。次節は来月10日に行われ、アヤックスはアウェイでカラバフ（アゼルバイジャン）と対戦。ベンフィカはホームでナポリ（イタリア）と対戦する。

【スコア】

アヤックス 0－2 ベンフィカ

【得点者】

0－1 6分 サミュエル・ダール（ベンフィカ）

0－2 90分 レアンドロ・バレイロ（ベンフィカ）



【動画】アヤックスvsベンフィカのハイライト