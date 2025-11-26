Aile The Shota、2ndアルバムリリースと全国11都市巡る全国ツアー開催決定

Aile The Shotaが、2ndアルバム『REAL POP 2』を2026年2月18日（水）にデジタル&パッケージでリリースすることを発表した。

Taka Perry、☆Taku Takahashi、蔦谷好位置といった豪華プロデューサー陣と共に制作した楽曲に加え、多彩なジャンルへと踏み出した、J-POPシーンへさらなる一石を投じるアルバムとなっている。

また、同アルバムから、プロデューサー・UTA、LOAR （INIMI）と制作した新曲｢ハナユキ｣を来週12月3日にリリースすることも発表された。本楽曲は今年3月より春夏秋冬の季節に合わせて新曲を届けてきたAile The Shotaが贈る2000年代の冬のバラードを彷彿とさせる楽曲となっているとのこと。

さらに、2026年3月20日（金・祝）鹿児島公演を皮切りに、全国11都市11会場を巡る『Aile The Shota Oneman Tour 2026』の開催が決定。今年3月に東京ガーデンシアターに約6000人を動員した単独公演から始まり、野外音楽フェスなどにも多数出演し、ライブ軸でも精力的に活動の幅を広げるAile The Shotaの新境地とも言えるツアーとなる。

現在、2nd Album『REAL POP 2』のパッケージ商品の予約、全国ツアーのファンクラブチケット先行予約が開始されている。

＜リリース情報＞

Aile The Shota

2nd Album『REAL POP 2』

発売日：2026年2月18日（水）

ご予約はこちら：https://bio.to/ATS_REALPOP2

＜ライブ情報＞

「Aile The Shota Oneman Tour 2026」

2026年3月20日（金・祝）鹿児島・CAPARVO HALL

2026年3月21日（土）福岡・DRUM LOGOS

2026年3月28日（土）埼玉・HEAVENS ROCK KUMAGAYA

2026年4月4日（土）新潟・NIIGATA LOTS

2026年4月19日（日）岡山・YEBISU YA PRO

2026年4月25日（土）石川・REDSUN

2026年4月29日（水・祝）大阪・BIG CAT

2026年5月8日（金）宮城・Rensa

2026年5月9日（土）北海道・PENNY LANE24

2026年5月23日（土）愛知・THE BOTTOM LINE

2026年5月28日（木）東京・Zepp DiverCity （TOKYO）

チケット・その他の詳細はこちら https://ailetheshota.tokyo/feature/realpop2/