「補強ポイントに合致」村上宗隆ならパワー不足を補える！？　マーリンズ…

25歳の村上宗隆内野手が、今オフにポスティングシステムを利用して東京ヤクルトスワローズからメジャー挑戦する。複数の移籍先候補が浮上しているが、その中でもマイアミ・マーリンズが相性の良いチームかもしれない。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

マーリンズは今季、ナ・リーグ東地区で79勝83敗の成績を収め、3位でシーズンを終えた。

154本塁打というのは他チームに比べて少ない数字であり、長打力が課題となっている。

村上は今季、56試合に出場し22本塁打、打率.273、打点47、得点34、OPS.1.043（出塁率.379 + 長打率.663）をマーク。

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、その圧倒的なパワーは、マーリンズが欲しているものだ。

それを踏まえ、同紙は「マイアミの今年の三振率は20.3％でMLB4位の低さだった一方、チーム本塁打数はリーグ4番目に少なく、それより少なかったのはサンディエゴ・パドレス、セントルイス・カージナルス、ピッツバーグ・パイレーツだけだった」とし、

「マイアミが今オフにどれだけ資金を投じるかはまだ不明だが、攻撃力を引き上げる選手を獲得するには、確実に投資が必要となる。

南フロリダのチームにとって、村上は補強ポイントに合致する選手と言えるだろう」と伝えている。

