本記事ではミニストップで11月25日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、引き続きブラックフライデーにちなんだ「黒」をテーマにしたメニューや、冬の気配がするこの時期にぴったりの濃厚チョコスイーツ、満足感のあるごはん、華やかな寿司まで豊富なラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2025年11月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「炒飯&麻婆豆腐」(645.84円)

価格 : 496.80円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「炒飯&麻婆豆腐」(645.84円)は、玉子と野菜、胡椒の風味がきいた炒飯に、山椒とラー油のピリリとした辛味が特徴の麻婆豆腐を組み合わせています。麻婆豆腐にはニラがトッピングされています。

「にぎやか手まり寿司セット」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

バラエティ豊かで食べ応えのある寿司のセット「にぎやか手まり寿司セット」(429.84円)は、一口サイズの手まり寿司5種と、まぐろたたきとサーモンたたきの細巻を組み合わせています。

「ティラミスシュークリーム」(127.44円)

価格 : 127.44円

販売地域: 全国

「ティラミスシュークリーム」(127.44円)は、北海道産マスカルポーネチーズを使用したチーズクリームとコーヒーホイップを合わせ、ティラミスの味を再現しています。

「ベルギーチョコケーキ」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

クリスマスシーズンにぴったりなリッチなチョコケーキ「ベルギーチョコケーキ」(429.84円)は、しっとりとしたスポンジに濃厚なベルギーチョコムースを重ね、ピスタチオをトッピングしています。

「しっとりブラックココアロールケーキ」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

「しっとりブラックココアロールケーキ」(170.64円)は、しっとり食感のブラックココア入りスポンジ生地でチョコクリームを巻いたロールケーキです。

まとめ

11月25日発売の新商品は、胡椒や山椒とラー油の風味とピリリとした辛さがアクセントの「炒飯&麻婆豆腐」や、華やかで食べ応えのある「手まり寿司」、寒くなる時期にぴったりな濃厚チョコの「ケーキ」、ティラミスの味わいを楽しめる「シュークリーム」、しっとり食感の「ブラックココアロールケーキ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

