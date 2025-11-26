長崎県の南東部に位置する島原市(しまばらし)は、温暖な気候で水と緑に恵まれたまち。徳川時代、松平七万石の城下町として栄えた名残で、現在も島原城を囲むお堀と点在する武家屋敷が古き面影を漂わせている、政治・経済・文化の中核的役割を担う都市です。

そんな島原市では、ふるさと納税の寄附金を12つの使途に充てており、今回はその中から「平成新山島原学生駅伝(九州学生駅伝)大会等に関する事業」という取り組みについて、紹介していきます。

島原市のふるさと納税寄附金の使い道「平成新山島原学生駅伝(九州学生駅伝)大会等に関する事業」について

九州最大の学生駅伝大会｢平成新山島原学生駅伝大会｣の開催等を応援する「平成新山島原学生駅伝(九州学生駅伝)大会等に関する事業」。それぞれの誇りを背負って走る学生たちと、それを支えるふるさとの人々。スポーツとまちの未来をつなぐ、島原らしい取り組みです。

九州・沖縄各地の大学から選手が集い、島原市を舞台に繰り広げられる「平成新山島原学生駅伝(公称：九州学生駅伝対校選手権大会)」。平成10年度から始まり、28回目となる令和7年は、12月6日(土)に開催されます。

冬の一大スポーツイベントとして地域に定着し、島原市を象徴する「平成新山」を冠に掲げた本大会では、学生ランナーたちが母校の名誉とランナーとしての誇りを胸に、島原市内を駆け巡ります。

本事業は、島原市の自然・景観・人のあたたかさなど、地域の魅力を駅伝大会を通じて発信することと、交流人口の拡大と地域の活性化を図ることを目的としています。大会当日は、選手たちの力強い走りが市内を駆け巡り、多くの市民や来訪者が沿道から熱い声援を送り、まち全体が一体となって大会を盛り上げているそうです。

担当者によると「今後も本大会を通じて、地域のスポーツ振興と若者の育成、そして魅力あるふるさとづくりの推進に取り組んでまいります」とのこと。

令和6年度の実績は、以下です。

・九州学生駅伝対校選手権大会 7区間 57.75キロ

・九州学生女子駅伝対校選手権大会 5区間 22.80キロ

【令和6年度実績】

・令和6年12月7日(土)

・男子：20チーム、オープン4チーム

・女子：6チーム、オープン3チーム

地元の人や選手の声

＜地元の人＞

・毎年の大会が、楽しみの一つ!

・選手が一生懸命に走る姿に元気をもらえます。毎年家族みんなで応援するのが恒例に。

・ふるさと納税の寄附が“目に見える形”で活かされていてうれしい。

・学生たちの真剣な姿を目の前で見られて、応援に熱が入ります。

＜選手＞

・九州学生駅伝は、家族や恩師、仲間たちに自分の成長を見せられる貴重な舞台。寄附のご支援で、毎年大会が開催できているということに感謝し、たすきに想いを込めて走ります。

自治体からのメッセージ

島原の冬を彩る一大イベント、「九州学生駅伝対校選手権大会」。学生たちは母校の名誉を背負い、地域の声援を背に、全力で走り抜けます。ふるさとを応援したい人、学生の挑戦を支えたい人へ。彼らの挑戦を、ぜひ、ふるさと納税で応援してください。

島原市のふるさと納税返礼品について

豊かな自然と澄んだ水に育まれた長崎県産の「長崎和牛」と、「ポークソーセージ」など4種のソーセージ食べ比べセットを紹介します。どちらも島原市の中で3カ月以内に登録された新着の返礼品です。

長崎和牛 切り落とし 350g 1パック

・提供事業者：株式会社トライアルストアーズ

・内容量：長崎和牛切り落とし 350g×1パック

・寄附金額：9,000円

長崎県産の「長崎和牛」の中でも、しっかりとした肉の旨みが特徴のバラ肉の切り落としです。噛むほどに牛肉の旨みが溢れ出し、肉の甘みと旨みが口の中にじゅわっと広がります。料理に使いやすく、牛丼や肉じゃが、カレーなど幅広いメニューで大活躍!

総重量1.5kg超え! 1.67kg ソーセージ 4種8本 食べ比べ セット

・提供事業者：株式会社大光食品

・内容量：島原ハム ポークソーセージ 300g×2本、じげもん豚のポークソーセージ 145g×2本、島原工房ソーセージ 230g×2本、黒豚ソーセージ 160g×2本(計1.67kg)

・寄附金額：1万5,000円

ソーセージ4種の食べ比べセットです。九州産の豚肉を使用した特定原材料(8品目)不使用の「島原ハム ポークソーセージ」、質の良いとろけるような脂肪で風味豊かな「じげもん豚のポークソーセージ」、国産の新鮮な玉ねぎを使用することにより旨みを引き出した「島原工房ソーセージ」、九州産の黒豚100% 使用でほのかな甘みを感じられる「黒豚ソーセージ」の4種。

今回は長崎県島原市のふるさと納税寄附金の使い道「平成新山島原学生駅伝(九州学生駅伝)大会等に関する事業」と、新着の返礼品を紹介しました。駅伝を通じてまちの魅力を発信し、誇りを背負って走る学生たちを応援する事業です。公式エックスアカウントでも本大会の情報を発信しているとのこと。本取り組みに興味をもった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

