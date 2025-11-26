国際サッカー連盟（FIFA）は25日、FIFAワールドカップ26の抽選方法を発表した。

2026年にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同で開催されるFIFAワールドカップ26。すでに各地で予選が終了しており、48カ国中42カ国の出場国が確定した。残り6枠を争う欧州予選プレーオフと大陸間プレーオフは来年3月に開催予定となっている。

そんななか、12月5日に行われる本大会の組み合わせ抽選会を前に、FIFAが各国のポットの割り当てを正式発表。開催国（アメリカ、メキシコ、カナダ）にFIFAランキング上位9カ国を加えた「ポット1」から「ポット2」「ポット3」「ポット4」と順番に振り分けられ、日本は史上初となる「ポット2」での参戦が確定した。また、欧州プレーオフ勝者の4カ国、大陸間プレーオフ勝者の2カ国は「ポット4」への組み分けが決定している。

なお、FIFAランキング1位のスペインと2位のアルゼンチンは、互いに反対側のグループへと配置されることに。同じく3位のフランスと4位のイングランドも反対側に組み込まれ、順当に勝ち抜いた場合でも「スペインvsアルゼンチン」「フランスvsイングランド」のカードは決勝まで実現不可能な仕組みとなっている。

FIFAが発表したポット分けは以下の通り。

▽ポット1

カナダ、メキシコ、アメリカ、スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ドイツ

▽ポット2

クロアチア、モロッコ、コロンビア、ウルグアイ、スイス、日本、セネガル、イラン、韓国、エクアドル、オーストリア、オーストラリア

▽ポット3

ノルウェー、パナマ、エジプト、アルジェリア、スコットランド、パラグアイ、チュニジア、コートジボワール、ウズベキスタン、カタール、サウジアラビア、南アフリカ

▽ポット4

ヨルダン、カーボベルデ、ガーナ、キュラソー、ハイチ、ニュージーランド、欧州予選プレーオフ勝者4カ国、大陸間プレーオフ勝者2カ国