チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が25日に行われ、マンチェスター・シティ（イングランド）とレヴァークーゼン（ドイツ）が対戦した。

ここまで4試合を消化したリーグフェーズで3勝1分を記録し、勝ち点「10」を積み上げているマンチェスター・シティ。3年ぶりのCL制覇を目指す同クラブは、開幕から無敗を維持するなど好調なスタートを切っている。今節は3連勝に向けてタイアニ・ラインデルスらが先発起用された一方、アーリング・ハーランドやフィル・フォーデンなどがベンチスタートとなった。

試合は23分にレヴァークーゼンがスコアを動かす。GKを交えたビルドアップで前進し、ジャレル・クアンサーがセンターサークル内のマリク・ティルマンにパスを供給。ドリブルで運びながら右サイドに展開すると、抜け出したイブラヒム・マザがゴール前にクロスを送る。クリスチャン・コファネの落としをアレハンドロ・グリマルドが沈め、アウェイチームが先制した。

さらに54分、レヴァークーゼンが自陣でのパスワークでマンチェスター・シティのプレスを打開。中盤でボールを受けたティルマンが左サイドにフィードを送り、一気に局面を裏返す。グリマルドがマザにバックパスを出すと、右足でゴール前にアーリークロスを配球。インスイングのボールをパトリック・シックが頭で合わせ、レヴァークーゼンが貴重な追加点をマークした。

ハーフタイムに3枚替えを行っていたマンチェスター・シティだが、65分にはハーランドとラヤン・シェルキを投入。ジョゼップ・グアルディオラ監督は早々に交代カードを使い切り、反撃の糸口を探っていく。

しかし、最後までレヴァークーゼンがマンチェスター・シティの攻撃を凌ぎ切り、試合は2－0で終了。敵地で大きな3ポイントを掴み取った。次節は来月10日に行われ、マンチェスター・シティはアウェイでレアル・マドリード（スペイン）と対戦。レヴァークーゼンはホームでニューカッスル（イングランド）と対戦する。

【スコア】

マンチェスター・シティ 0－2 レヴァークーゼン

【得点者】

0－1 23分 アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン）

0－2 54分 パトリック・シック（レヴァークーゼン）



【動画】マンCvsレヴァークーゼンのハイライト