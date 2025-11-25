「懸念すべき事態だ」ドジャース、新外野手獲得に強力なライバルが浮上！…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）になっているカイル・タッカー外野手の獲得に動くのではと噂されている。まだ具体的な動きはないが、ニューヨーク・メッツが強力なライバルになるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

メッツは日本時間25日、主力外野手の一人だったブランドン・ニモ外野手と引き換えに、テキサス・レンジャーズからマーカス・セミエン内野手を獲得するという大型トレードを実行。これにより、外野陣の枠が一つ空いている。

同メディアは「このトレードは単独で起きた出来事ではない。中堅の補強が必要になる可能性がある中で、ドジャースの東海岸のライバルは外野にさらに大きな穴を開けてしまったのだ。これは、チームにとって懸念すべき事態だ」と言及。

続けて、「超長期の大型契約を提示し、巨額の年俸を大幅に繰り延べる。そんなことをやれる球団はドジャース以外には存在しなかったが、メッツはおそらく唯一その離れ業を実行できる球団だ。これまでは、中堅を守れることや一塁もこなせる多様性から、コディ・ベリンジャーのほうが彼らに適した選択肢だった。だが、両翼に大きな穴が空いたことでタッカーへ傾く可能性がある。もしドジャースが平均年俸だけを極端に高くした短期契約といった奇策を使おうとすれば、タッカー争奪戦に敗れることになる」と記している。

