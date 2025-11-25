日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい中日ドラゴンズの選手を紹介する。

根尾昂

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／85kg

・生年月日：2000年4月19日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2018年ドラフト1位（中日）

投手転向から4年が経過したが、もどかしいシーズンが続いている根尾昂。現状を打破するため、他球団への移籍も選択肢の1つといえそうだ。

大阪桐蔭高時代には投打の中心を担い、甲子園春夏連覇の原動力となった根尾。2018年ドラフト会議では4球団から1位指名を受け、中日ドラゴンズが交渉権を引き当てた。

内野手としてプロ入りした根尾だったが、思うような結果を残せず、高卒4年目の2022年に投手へ転向。

同年は救援を中心に25試合に登板し、1ホールド、防御率3.41とまずまずの数字を残した。

だが、翌2023年は先発に挑戦するも、一軍での登板機会を増やせず。今季はリリーフに専念したが、一軍では4試合の登板にとどまり、防御率7.94と低調な結果に終わった。

一方、ファームでは36試合登板、3勝2敗1セーブ、防御率2.57と一定の成績を収めている。

競合の末のドラフト1位入団と大きな期待を受けているが、来季でプロ8年目を迎えるだけに、浮上のきっかけを掴みたいところだ。

近藤廉

・投打：左投左打

・身長／体重：180cm／93kg

・生年月日：1998年9月22日

・経歴：豊南高 - 札幌学院大

・ドラフト：2020年育成選手ドラフト1位（中日）

現役ドラフトの対象となった場合に、注目の的になり得るのが、近藤廉だ。

2020年育成選手ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団。ルーキーイヤーから支配下登録を勝ち取り、一軍マウンドを経験した。

だが、翌2022年は左肩痛に苦しみ、一軍登板なし。2023年には一軍マウンドに上がったものの、1回10失点と大炎上し、同年オフに再び育成契約となった。

それでも、昨季は二軍で46試合登板、3勝1敗、防御率2.09をマーク。今季はファームでアピールを続け、4月下旬に支配下復帰を成し遂げた。

シーズン後半に一軍のブルペンへ定着し、自己最多の16試合に登板。1ホールド、防御率2.20を記録した。

二軍でも27試合登板、2勝4セーブ、防御率0.69と傑出した成績を収めた。

貴重なリリーフ左腕となっており、現役ドラフトの対象となれば、多くの球団が獲得に興味を示すことになるだろう。

鵜飼航丞

[caption id="attachment_240821" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの鵜飼航丞（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／100kg

・生年月日：1999年5月30日

・経歴：中京大中京高 - 駒沢大

・ドラフト：2021年ドラフト2位（中日）

和製大砲候補として飛躍が期待されるも、プロ2年目以降は不本意なシーズンを過ごしている鵜飼航丞。今季は30試合の一軍出場にとどまっており、現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

駒沢大から2021年ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団。ルーキーイヤーから一軍での出場機会を確保し、59試合出場、打率.206、4本塁打、16打点を記録した。

しかしながら、翌2023年は一軍では41試合の出場に限られ、打率.143、3本塁打、5打点と低迷。今季は30試合の出場で打率.189と苦しいシーズンが続いている。

中日は、今秋のドラフト会議で同じ右打ちの外野手・花田旭を支配下指名しており、来季はより厳しい立場となりそうだ。

一方、二軍では77試合出場、打率.299、7本塁打、44打点、10盗塁の好成績をマーク。あとは一軍で結果を残すのみという状況だ。

移籍を機にきっかけを掴む選手もいるだけに、現役ドラフトの対象となれば、注目の存在となるだろう。

尾田剛樹

[caption id="attachment_240822" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの尾田剛樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：175cm／75kg

・生年月日：2000年8月3日

・経歴：高野山高 - 大阪観光大 - BC・栃木

・ドラフト：2023年育成選手ドラフト3位（中日）

ルーキーイヤーの昨季は一軍定着を果たし、65試合に出場した尾田剛樹。今季は一転、一軍での出場機会を大きく減らした。

BCリーグ・栃木ゴールデンブレーブスから2023年育成選手ドラフト3位で中日ドラゴンズに入団。ルーキーイヤーはオープン戦で持ち味の俊足を発揮し、開幕前に支配下契約を奪取。

そのまま開幕一軍入りを果たし、代走や守備固めを中心に65試合に出場した。

しかし、プロ2年目の今季は、開幕二軍スタート。5月下旬に一軍へ昇格し、28試合の出場で5盗塁を記録したが、守備や走塁でのミスが目立ち、7月下旬にファーム降格。

二軍では89試合出場、打率.308、27打点、25盗塁の好成績をマークしたものの、シーズン後半は一軍でのチャンスが限られた。

チームでは岡林勇希、上林誠知など、外野のレギュラー陣が固定されたことで役割を確立することができなかった。

現役ドラフトの対象となれば、他球団も注目の存在となるだろう。

土田龍空

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：2002年12月30日

・経歴：近江高

・ドラフト：2020年ドラフト3位（中日）

一時は正遊撃手の座を手中に収めていた土田龍空。しかし、ここ2シーズンは一軍での出番を減らしており、厳しい立場に置かれている。

近江高から2020年ドラフト3位で中日ドラゴンズに入団すると、高卒1年目から一軍デビュー。

翌2022年はシーズン後半から遊撃のレギュラー格となり、62試合に出場した。

2023年には自己最多の114試合に出場し、守備面では傑出したパフォーマンスを披露。一方で、打撃面では打率.187、1本塁打、18打点と精彩を欠いた。

すると、昨季はわずか17試合と一軍での出場機会が激減。高卒5年目の今季は二軍で70試合出場、打率.274、5本塁打、27打点、9盗塁と結果を残したが、一軍では20試合の出場で打率.137と振るわなかった。

球界屈指の内野守備を誇るだけに、心機一転、新天地で再起を図ることも選択肢の1つといえそうだ。

濱将乃介

[caption id="attachment_240823" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの濱将乃介（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／83kg

・生年月日：2000年5月3日

・経歴：東海大甲府高 - 四国・高知 - 日本海・福井

・ドラフト：2022年ドラフト5位（中日）

外野守備や走塁面では光るものを見せているが、なかなか一軍での出場機会に恵まれない濱将乃介。プロ3年間で、通算5試合の一軍出場にとどまっている。

高校卒業後に独立リーグへ進み、高卒4年目の2022年には日本海リーグのMVPを受賞。同年のドラフト会議で中日ドラゴンズから5位指名を受け、プロ入りを果たした。

内野手としてプロのキャリアをスタートさせたが、翌2024年から外野手へ転向。同年は二軍で99試合に出場し、打率.250、23打点、14盗塁、出塁率.345と持ち味を発揮した。

しかし、プロ入りから2年連続で一軍出場がなく、プロ3年目の今季にようやく一軍デビューを飾ったが、わずか5試合の出場に。

シーズンの大半をファームで過ごし、二軍では93試合の出場で打率.258、24打点、15盗塁の数字となった。

チームには尾田剛樹や樋口正修など、同タイプの選手が多く、埋もれている状況だ。現役ドラフトによる移籍を含め、浮上のきっかけを掴みたいところだ。

【了】