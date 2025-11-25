大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、最大の補強ポイントである外野手の獲得に動くとみられている。その中でも注目を集めているのが、シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）となっているカイル・タッカー外野手だ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

テオスカー・ヘルナンデス外野手は打撃面で安定していたものの、守備面での難しさがシーズンを通じて露呈。中堅手のアンディ・パヘス外野手も好不調の波が激しく、ポストシーズンでは完全に沈黙した。さらに、昨オフに1年契約で加入したマイケル・コンフォート外野手はチームワースト級の打撃に終わり、守備範囲の狭さも課題となった。

その中で、注目が集まるのがタッカーだ。複数回のオールスター選出、ゴールドグラブ、シルバースラッガー獲得の実績を持ち、攻守すべてに優れた万能選手であり、ドジャースが争奪戦を制し、12年4億2700万ドル（約661.8億円）の契約を結ぶと予想されている。

ドジャースはすでに大谷翔平選手をはじめ、長期契約を複数抱えているが、即戦力獲得の必要性に迫らている。数年後には年俸総額が問題となるかもしれない。

球団の将来を考えて補強する姿勢を示しているドジャースについて、エスピナル氏は「外野手の必要性は、球団の方針を変えるかもしれない。少なくともタッカーに関してはそうだ。彼はバランスの取れた選手であり、健康を維持できれば年齢を重ねても高いパフォーマンスを維持できるだろう」と言及した。

