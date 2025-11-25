日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今季の現役ドラフトで特に注目したいパシフィック・リーグの投手を紹介したい。

浜屋将太

[caption id="attachment_239799" align="aligncenter" width="530"] 埼玉西武ライオンズの浜屋将太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：176cm／79kg

・生年月日：1999年1月26日

・経歴：樟南高 - 三菱日立パワーシステムズ

・ドラフト：2019年ドラフト2位（西武）

プロ6年目の今季は育成契約から這い上がり、16試合に登板した浜屋将太。貴重な中継ぎ左腕となるだけに、現役ドラフトの対象となれば注目の存在となるだろう。

2019年ドラフト2位で埼玉西武ライオンズに入団すると、ルーキーイヤーは中継ぎで開幕一軍入り。

シーズン途中からは先発に回り、最終的に12試合登板（8先発）で3勝3敗、防御率4.97を記録した。

しかし、以降のシーズンは一軍での登板機会が限られ、2022年から2年連続で一軍登板なし。昨オフに育成契約となり、背番号3桁から再スタートした。

それでも今季は、劇的な球速アップに成功し、7月末に支配下復帰。8月以降は一軍のブルペンに定着し、自己最多の16試合に登板した。

シーズン最終登板で3失点を喫し、防御率4.50と悪化したが、それ以前は防御率2点台と安定した投球を見せていた。

一方で、プロ6年目の26歳とチーム内でも徐々に厳しい立場になりつつある。現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

