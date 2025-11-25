レアル・マドリードはチームを率いるシャビ・アロンソ監督を支持しているようだ。25日、スペイン『マルカ』が報じている。

この夏に開催されたFIFAクラブワールドカップから、レアル・マドリードの指揮を執るシャビ・アロンソ監督は、現在公式戦3試合未勝利。“エル・クラシコ”ではバルセロナを撃破したものの、勝ち点差「1」に迫られている。また、一部ではブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールら主力選手との確執も噂されている状況だ。

そんななか、『マルカ』は「シャビ・アロンソ監督こそが、プロジェクトのリーダーであり、彼ら（選手）よりも重要な存在である」と指摘。さらに同指揮官が「理想的なプロフェッショナルである」と評価しており、直近3試合で2分1敗と結果が残せていないものの、リーグ戦とUEFAチャンピオンズリーグ（CL）でタイトルを狙える位置にいると説明している。

加えてクラブ側は、今シーズン4回ヴィニシウスを途中出場させる決断をしたことや、エルチェ戦で採用した3バックの布陣についてなど、「あらゆる決定を支持している」としており、現時点でシャビ・アロンソ監督に全幅の信頼を置いていると伝えている。

レアル・マドリードは次戦、26日にCLリーグフェーズでオリンピアコスと対戦。その後は30日にジローナ、12月3日にアスレティック・ビルバオ戦と続き、11月4日に行われたCLのリヴァプール戦からのアウェイ6連戦に挑んでいる。