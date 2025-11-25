AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）・リーグステージ第5節が25日に行われ、サンフレッチェ広島（広島）はアウェイで成都蓉城足球倶楽部（中国）と対戦した。

広島は4試合が消化したACLEで2勝1分1敗。前節の江原FC（韓国）戦では退場者を出しながらも加藤陸次樹の得点を守り抜き、1－0で勝利を収めている。今シーズンの終盤戦、4つの大会を戦っていた広島は、2025JリーグYBCルヴァンカップで準優勝に終わり、天皇杯では準決勝で姿を消すことになった。しかし、ACLEでは上位につけており、成都蓉城戦は勝てば暫定首位に上がる重要な試合となる。

試合はホームの成都蓉城が主導権を握る展開となるが、広島が39分にチャンスを作り出す。ジャーメイン良が右からマイナスのクロスを送り込むと、そこに右ウィングバックの中野就斗が走り込み、ダイレクトシュートを放つ。43分にも、右サイドから攻撃を繰り出すが、最終的に成都蓉城の守備陣が体を張ったディフェンスで対抗する。

スコアレスで試合を折り返すと、広島は46分にビッグチャンス。田中聡のクロスにジャーメイン良が頭で合わせるも、成都蓉城のGKジャン・タオが手を伸ばし、ゴールを死守する。しかし、直後に荒木隼人がティム・チョウをペナルティエリア内で倒したと判定され、PKを与えてしまう。このPKをフェリペ・シウヴァがゴール左側に蹴り込み、成都蓉城が先制する。

迎えた63分、加藤陸次樹が途中投入直後に結果を残す。左からのクロスが中村草太にボールが渡ると、シュートキャンセルをして、加藤にパス。フリーの加藤は冷静にゴールに流し込み、広島が同点に追いつく。その後もボールを支配し、ゴールに迫り続けるが追加点とはならず。このままタイムアップの笛が鳴り、1－1で痛み分けで終わった。

次戦、成都蓉城は12月9日にヴィッセル神戸と、広島は12月10日に上海申花（中国）とそれぞれ対戦する。

【スコア】

成都蓉城足球倶楽部 1－1 サンフレッチェ広島

【得点者】

1－0 54分 フェリペ・シウヴァ（PK/成都蓉城足球倶楽部）

1－1 63分 加藤陸次樹（サンフレッチェ広島）

【動画】加藤陸次樹の同点弾！



