日向坂46藤嶌果歩「めっちゃおいしくて感動しました！」初めて食べて大好きになった“広島名物”とは？

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。11月21日（金）の放送は、髙橋未来虹と藤嶌果歩が9月27日（土）、28日（日）に開催された全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』広島公演の話で盛り上がりました。髙橋：9月20日（土）から始まった全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』ですが、11月21日（金）がラストの公演となりました。藤嶌：早い！ あっという間でしたね～。髙橋：ね！ 宮城公演から始まりまして、そのときは、なんならTシャツを着てリハーサルをしていたりしましたけど、もうすっかり寒くなって。藤嶌：うんうん。髙橋：あっという間の2ヵ月だったけれど、果歩さんはどこが印象的だった？藤嶌：私は今回が人生初広島だったんですよ！髙橋：そうなんだ！ だって、グループとしても4年ぶりくらいで、そのときは、まだ四期生が入る前だったもんね。藤嶌：そうなんです。「揚げもみじ饅頭」がめっちゃおいしくて感動しました！ それも人生初だったので。髙橋：ちなみに何味派？藤嶌：クリームが好きでした！髙橋：クリームは食べてなかったぁ。私は秋だから、やっぱり“限定”に惹かれちゃって、芋とかぼちゃばかり食べてた。藤嶌：分かります！髙橋：食べた？藤嶌：おいしかったです！ 大好きです！髙橋：非常においしかったです！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46