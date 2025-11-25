AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）・リーグステージ第5節が25日に行われ、FC町田ゼルビア（日本）はアウェイで江原FC（韓国）と対戦した。

町田は4試合が消化したACLEで1勝2分1敗の現在8位。前節はメルボルン・シティに試合終了間際にゴールを許し、1－2で敗戦を喫した。2025明治安田J1リーグでは、ここ4試合勝ち星から遠ざかっているが、22日に行われた天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会の決勝戦でヴィッセル神戸を下し、初優勝を達成。クラブ史上初のタイトルを獲得した。

中2日となる町田は、敵地で現在6位の江原FCと激突。右センターバック（CB）に望月ヘンリー海輝、中盤の一角には中山雄太が起用された。試合の均衡を破ったのは町田だった。ナ・サンホのシュートが相手にブロックされ、滞空時間の長いボールが増山朝陽の下に流れる。増山はダイレクトで中に折り返すと、そこに仙頭啓矢が合わせ、24分に町田が先制する。

さらに町田は28分、ゴールから約20メートルの位置でFKを獲得すると、下田北斗が直接FKを沈め、リードを2点に広げる。攻撃の手を緩めない町田は、敵陣深くでボールを奪い返すと最後にオ・セフンがゴールを決め切る。



町田はハーフタイムに相馬勇紀をピッチに送り込むと、3点のリードを奪われた江原はハーフタイムに3枚替えを敢行。すると55分、江原はCKからパク・ホヨンが頭で合わせ、1点を返すことに成功する。後半、押し込まれる展開が続く町田だったが、83分に相馬がバーを直撃するシュートを披露。守備においても江原のクロスをはね返し続け、追加点は許さない。

そのまま試合は終了し、町田がアウェイの地で3－1と勝利を収めた。次戦、町田は12月9日に蔚山HD（韓国）と、江原はブリーラム・ユナイテッドFC（タイ）とそれぞれ対戦する。

【スコア】

江原FC 1－3 FC町田ゼルビア

【得点者】

0－1 24分 仙頭啓矢（FC町田ゼルビア）

0－2 28分 下田北斗（FC町田ゼルビア）

0－3 39分 オ・セフン（FC町田ゼルビア）

1－3 55分 パク・ホヨン（江原FC）

【動画】下田北斗の直接FKが炸裂！



