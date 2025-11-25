ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ワールドシリーズ3連覇を目指して積極的な補強に動くとみられている。その中で注目が集まってるのが、かつでドジャースでプレーしたコディ・ベリンジャー外野手とコリー・シーガー内野手の獲得だ。米メディア『ヤードバーカー』のスティーブ・ペナロザ記者が言及した。

ベリンジャーは来季のオプションを破棄してフリーエージェント（FA）市場に出たばかりだ。ニューヨーク・ヤンキースでは打率.272、本塁打29、打点98と復活の1年を送り、外野の守備もトップクラスであり、外野手の補強を急ぐドジャースにとって、彼は理想的な補強候補とみられている。

また、テキサス・レンジャーズはマーカス・セミエン内野手をニューヨーク・メッツに放出し、アドリス・ガルシア外野手をノンテンダーとするなど、球団再建が噂されている。2度のワールドシリーズMVPに輝いたシーガーの放出可能性も浮上しており、ドジャース再加入が急浮上した。

しかし、ベリンジャーは6年1億6500万ドル（約255.7億円）規模の契約が予想されており、シーガーを獲得する場合は有望株の大量放出に加え、巨額契約の多くを引き継ぐ必要があるとされる。

注目の集まるドジャースの動向についてペナロザ氏は「ドジャースは何もせず現状維持を選ぶ可能性もある。しかし、連覇を目指すチームに新たな選択肢が開かれたことで、興味深いオフシーズンとなるだろう」と言及した。

