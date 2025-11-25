大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場でどのような動きを見せるか注目されている。主な補強ポイントはリリーフ、外野とみられているが、内野に大物選手を加える可能性も取りざたされているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、トロント・ブルージェイズからフリーエージェント（FA）になっているボー・ビシェット内野手。ワールドシリーズ（WS）第7戦で大谷から3ランを放ったことも記憶に新しい好打者で、11月中旬にクオリファイングオファー（QO）を拒否している。

同メディアは「ドジャースに最も必要なのは外野とブルペンの強化だが、層の厚さと選択肢を増やすために検討できる分野は他にもある。注目選手の中にはビシェットもいる。彼は優れたコンタクトヒッターで、バットをボールに当てることができ、ホームランをたくさん打てるだけのパワーを持っている」と言及。

続けて、「ESPNのデビッド・ショーンフィールド記者が記事で指摘しているように、ビシェットは表面的には見えにくい複数の面でチームを助ける存在となる。最も重要なのは、費用がそれほど高額ではないということだ」としつつ、「5年1億3000万ドルと予想される契約であれば、ビシェットはドジャースの年俸構造に無理なく収まり、なおかつクローザーを獲得するための資金も十分に残る」というショーンフィールド記者の見解を伝えている。

