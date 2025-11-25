今日の運勢は？ ★11月26日（水）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月26日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月26日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）が占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？今日は、開放的な気分になりそう。過去を引きずることなく「今」に集中できるようです。新しい物事に挑戦するのも◎ キラキラ輝いていると、これから素敵な出会いも訪れることでしょう。これまで言えなかったことを伝えるなど、スッキリできるようです。自分らしい表現をするといいでしょう。ファッションやメイクなどを変えてみるのもおすすめ。好きなものを身につければさらに運気アップ。自分が目指したいものが明確になりそう。その道のプロや先輩から話を聞いてみるといいでしょう。ちょっと大変なことがあっても、頑張って乗り越えたいと思えるようです。ラッキーカラーは青。パートナーや恋人がやりたいことを一緒にやってみると◎楽しみを共有すると、お互いに思っていることを素直に伝えられそう。ニガテなものでも、相手のために挑戦してみるのもアリ。趣味や習い事などに夢中になれそう。短期目標を決めて挑戦していくと、さらにやる気がわいてくるようです。仲間を誘って一緒にトレーニングするのも良いでしょう。いい汗をかけると◎注目を浴びると緊張してしまいそうですが、自分の意見や考えなどをしっかり伝えるようにしましょう。お気に入りのアイテムや服装などが自信を与えてくれるかも。有名人の名言などを読むのもいいでしょう。今日は、自分のペースで過ごしたくなりそう。周りに急かされても、なんとなく気が進まないようです。このようなときは、自分のモチベーションが上がることを優先するのもアリ。好きな香りがあるならば、ハンカチなどに一吹きしておくと気分が上がりそう。環境を整えていくようなことを行うと◎部屋の掃除をするのもおすすめ。もう必要じゃない紙類などは処分しましょう。部屋の空気を入れ替えれば、新しいアイデアも浮かんでくるようです。コミュニケーションの行き違いが起きてしまったら、早めに対応するようにしましょう。その場で解決するくらいのスピードが大事かも。今日は歩きやすい靴を履くと開運効果アリ。面倒なことを片づけるなど、ちょっと大変な1日になりそう。なるべく午前中に済ませてしまうようにしましょう。忙しくても自分の中でリラックスできるときを持つようにしてみて。周りの人のために動くことが多くなりそう。気疲れしてしまいそうですが、あなたのお陰で場の雰囲気が良好に保てるようです。用事などが済んだあとは、自分が楽しめる時間を持ちましょう。親友や恋人から秘密を打ち明けられるなど、驚くことがありそう。動揺してしまうかもしれませんが、ちゃんと受け止めてあげるといいかも。その上で自分が思っていることも伝えてみて。自然に触れることでリフレッシュできそうです。大きな公園を散歩するのもいいでしょう。花屋さんで気に入った花を購入し、好きな場所に飾ってみるのも◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。