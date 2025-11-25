遂に来年開幕を迎える第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。第5回大会では大谷翔平らの活躍で見事に侍ジャパンが世界一に輝いた。同大会では出場国最多となる3回の優勝に輝いているが、そこにはチームの“ヒーロー“となり得る選手の活躍があった。そこで今回は、WBCで印象的な活躍をした選手を取り上げたい。

イチロー

[caption id="attachment_240727" align="aligncenter" width="530"] WBCのイチロー（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／71kg

・生年月日：1973年10月22日

・経歴：愛工大名電高

・ドラフト：1991年ドラフト4位

2度のWBC出場経験がある日本のレジェンド、イチロー。第1回大会でも躍動したが、印象的だったのは第2回大会の連覇に繋がった勝ち越しのタイムリーだろう。

愛工大名電高から1991年ドラフト4位でオリックス・ブルーウェーブへ入団。首位打者7回、最多安打5回など圧巻の成績を残し、日本球界では無双状態に。

2001年から海を渡りシアトル・マリナーズに入団すると、移籍1年目から首位打者、新人王、シーズンMVPに輝いた。

その後も10年連続200安打を達成するなど前人未到の記録を打ち立て、MLBを代表するアベレージヒッターとなった。

そんなイチローがWBCに参戦した第1回大会。一次予選から決勝まで全試合で安打を放ち、打率.364をマーク。日本の初優勝に貢献し、外野手部門の優秀選手賞受賞者にも選ばれた。

2009年の第2回WBCでは、大会開幕後から打率2割台前半と不振に苦しんだが、決勝の韓国戦、同点の場面で決勝の2点タイムリーを放ち、日本の大会連覇の立役者となった。

苦しみながらも最後の最後に結果を残す役者ぶりを発揮。まさに“持ってる“スターを体現するような瞬間だった。

大谷翔平

[caption id="attachment_240728" align="aligncenter" width="530"] WBCの大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：193cm／97kg

・生年月日：1994年7月5日

・経歴：花巻東高

・ドラフト：2012年ドラフト1位

今や世界一の野球選手と言っても過言ではない大谷翔平。第5回大会で見せた姿は野球ファンのみならず、日本中に旋風を巻き起こした。

花巻東高時代から160キロを計測するなど、既に規格外の存在だった大谷。2012年ドラフト会議では北海道日本ハムファイターズが単独指名。球団の熱い説得の末、NPBでスタートを切った。

日本ハムではNPB史上初となる「2桁勝利・2桁本塁打」を達成するなど、二刀流選手として唯一無二の記録を次々と樹立。

2018年からロサンゼルス・エンゼルスに移籍すると、MLBでも投打で躍動。数々の「史上初記録」を打ち立て、新人王に輝いた。

その後も日本人初の本塁打王、満票でのシーズンMVPなどに輝き、2024年からはロサンゼルス・ドジャースへ移籍。MLB初の「50-50」を達成。翌年はWS連覇など数え切れない功績を手にした。

2023年の第5回WBCでは、投打二刀流で侍ジャパンを牽引。メキシコ戦では1点ビハインドの9回裏、反撃の狼煙を上げる二塁打を放ち、日本の大逆転勝ちの立役者に。

アメリカとの決勝戦では、9回にリリーフ登板しかつての盟友、マイク・トラウトから空振り三振。3大会ぶり3度目の優勝に大きく貢献した。

ワールドシリーズで激戦を繰り広げただけに第6回大会の出場可否に注目が集まっていたが、11月25日に大会参加を表明。稀代のスーパースターは来年もまた新たなドラマを生み出すのだろうか。

吉田正尚

[caption id="attachment_240723" align="aligncenter" width="530"] WBCの吉田正尚（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：173cm／85kg

・生年月日：1993年7月15日

・経歴：敦賀気比高 - 青山学院大

・ドラフト：2015年ドラフト1位

第5回大会、負けたら敗退の場面で起死回生の同点弾を放った吉田正尚。大谷翔平同様に、同大会の世界一達成に欠かせない選手となったことは間違いない。

2015年ドラフト1位でオリックス・バファローズへ入団。プロ入り後2年間は故障に苦しみ一軍での出場機会を得られなかったが、2018年に一軍に定着し、打率.321を記録した。

以降はオリックスに欠かせない主軸打者として躍動し、首位打者、最高出塁率を2度受賞。2023年からメジャーリーグのボストン・レッドソックスへ移籍した。

第5回WBCでは1次ラウンドでは5番レフトで出場し、打率.417、8打点の好成績をマーク。準々決勝からは不振の村上宗隆に代わり、4番打者を任された。

準決勝のメキシコ戦ではチームを救う同点スリーランホームランを放ち、逆転勝利に繋がる打点をマーク。大会記録を更新する13打点を記録した。

メジャー3年目の今季は故障の影響で55試合にとどまったが、9月には月間打率3割と終盤に追い上げを見せた。日本代表に欠かせない選手だけに、第6回大会の動向が注目される。

松坂大輔

[caption id="attachment_240726" align="aligncenter" width="530"] WBCの松坂大輔（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／92kg

・生年月日：1980年9月13日

・経歴：横浜高

・ドラフト：1998年ドラフト1位

2大会連続でWBC最優秀選手に選出された松坂大輔。日本が歩んできたWBCの歴史を語る上で欠かせないエース投手だ。

横浜高時代から「平成の怪物」と呼ばれ甲子園春夏連覇、ノーヒットノーラン達成など数々の偉業を残し、1998年ドラフト1位で西武ライオンズに入団。

高卒1年目から16勝を挙げて最多勝を獲得するなど、日本球界では怪物ぶりを発揮。最多勝利3回、最優秀防御率2回、最多奪三振4回と次々に投手タイトルを手にした。

2007年からMLBのボストン・レッドソックスへ移籍すると、移籍初年度に15勝を挙げ、チームの地区優勝、ワールドシリーズ制覇に貢献。

2006年の第1回WBCでは、大会最多となる3勝、防御率1.38の好成績を残し、日本代表の大会初優勝の立役者に。同大会の最優秀選手にも選出された。

2度目の出場となった2009年の第2回WBCでも3勝を挙げ、日本代表の大会連覇に大きく貢献、2大会連続の最優秀選手に選ばれた。

通算6勝は歴代でも最多記録となっており、世界を相手にしても怪物としての実力を存分に発揮する大会となった。

井端弘和

[caption id="attachment_240725" align="aligncenter" width="530"] WBCの井端弘和（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：173cm／73kg

・生年月日：1975年5月12日

・経歴：堀越高 - 亜細亜大

・ドラフト：1997年ドラフト5位

2013年に行われた第3回WBCでは、敗退寸前から井端弘和が放った劇的同点タイムリーの場面が最大のハイライトと言えるだろう。

1997年ドラフト5位で中日ドラゴンズに入団。守備固め・代走として出場機会を徐々に増やすと、2001年にはレギュラーに定着し全試合出場を果たした。

その後は長きにわたって「アライバコンビ」と呼ばれた荒木雅博との二遊間で中日の黄金期を支えた。

しかし、2013年オフに球団との折り合いが合わず退団。2014年からは読売ジャイアンツの一員としてプレーした。

2013年の第3回WBCでは、指名打者としてチームを支える活躍を見せていた井端。2次ラウンドの台湾戦では劇的なドラマを演出した。

日本は一死から鳥谷敬が四球で出塁。一塁走者の鳥谷はスタートを切り、盗塁に成功すると、甘く入った直球をはじき返し同点のタイムリーに。逆転勝ちに繋がる貴重な一打を放った。

第6回大会では、侍ジャパンの指揮官として臨む井端監督。選手時代には果たせなかった世界一の座を掴み取ることは出来るだろうか。

福留孝介

[caption id="attachment_240724" align="aligncenter" width="530"] WBCの福留孝介（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：182cm／90kg

・生年月日：1977年4月26日

・経歴：PL学園高 - 日本生命

・ドラフト：1998年ドラフト1位

第1回WBCでは不振に苦しんでいた福留孝介だったが、土壇場で代打ホームランを放ち、日本の初優勝への流れを手繰り寄せた。

1998年ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団。徐々に強打者としての頭角を現し、2003年には140試合の出場で打率.313、34本塁打、96打点の好成績をマークした。

その後は2007年まで中日の主軸打者として躍動。首位打者2回、最高出塁率3回、シーズンMVPを1回受賞するなど、球界屈指の強打者となった。

2008年からメジャーリーグのシカゴ・カブスでプレー。3年連続で2桁本塁打を記録するなど奮起したが、長くは定着出来ず、2013年から阪神タイガースへ移籍し日本球界へ復帰した。

2006年の第1回WBCでは主軸として期待されるも、開幕から満足な結果が残せず、スタメン落ちも経験。

それでも、韓国戦において7回1死二塁の場面で代打出場。先制2点本塁打を放ち決勝進出に貢献すると、キューバとの決勝戦でも代打で2点適時打を放ち、優勝に大きく貢献した。

【了】