鈴木実貴子ズ、47都道府県路上ライブツアー開催発表

鈴木実貴子ズが、2026年1月28日にリリースするメジャー2ndアルバム「いばら」発売を記念して、47都道府県を訪れ、路上ライブを行う企画”いばらのみち”の開催を発表した。

「いばらのみち」と題した路上ライブツアーは、鈴木実貴子ズが更なる成長のきっかけを求める中、新アルバム「いばら」に準えて、企画実施が決定したとのこと。ツアーの日程としては、12月1日から12月4日に四国（4県）、12月21日から12月25日に関西（2府４県）に加え、三重県の全7府県、2026年1月2日から1月6日にかけて九州（7県）を訪れる。

また、泥に塗れた新しいアーティスト写真も公開された。体を張った撮影を敢行した新ビジュアル、過酷な47都道府県路上ライブツアーと活動が”茨の道”化している鈴木実貴子ズは、バンド史上最大規模のワンマンライブを12月13日に東京・鶯谷ダンスホール新世紀にて開催する。

＜リリース情報＞

鈴木実貴子ズ

メジャー2ndアルバム『いばら』

2026年1月28日（水）リリース

CRCP-20619 / 価格：￥3300（税込）

全10曲収録予定 ※曲数変更の可能性あり

＜ライブ情報＞

AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』

12/1（月）〜12/4（木）：徳島県・香川県・愛媛県・高知県

12/21（日）〜12/25（木）：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県

2026/1/2（金）〜2026年1月6日（火）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表します。

ワンマンライブ「危機一発」

2025年12月13日（土）東京・鶯谷ダンスホール新世紀

https://vintage-rock.com/artists_events/suzukimikikozu/

鈴木実貴子ズ Official HP https://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com