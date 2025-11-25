日本野球機構（NPB）は25日、両リーグのベストナインを発表。パ・リーグでは、今季日本一に輝いたソフトバンクから、リーグ最多の4選手が選ばれた。

今季87勝52敗、勝率.626でリーグ2連覇を果たし、日本シリーズでも4勝1敗でセ・リーグ王者の阪神タイガースを破って5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンク。その原動力となった4名がベストナインに名を連ねた。

まずは投手部門で、左腕エースのリバン・モイネロが受賞。今季24試合に登板で12勝3敗、防御率1.46で最優秀防御率のタイトルを獲得。圧巻の数字で、来日9年目での初受賞となった。

二塁手部門では牧原大成がプロ15年目でうれしい初受賞。今季はキャリア初の規定打席に到達し、打率.304で初の首位打者。二塁守備でもゴールデングラブ賞を初受賞と、攻守で際立った成績を残した。

外野手部門では柳町達がプロ6年目で初受賞を飾った。パ・リーグの有効投票総数は229のうち、外野手トップの226票を集めた。終盤まで首位打者争いを繰り広げ、初の規定打席に到達。出塁率.384で最高出塁率に輝くなど、打撃陣の柱として地位を確立したシーズンとなった。

同じく外野部門では、周東佑京が2年連続2度目の受賞。今季はケガで苦しみながらも、96試合に出場して打率.286、35盗塁で4度目の盗塁王に輝くなど、自慢の走力を活かして走攻守でチームを牽引した。

受賞にあたっての、各選手コメントは以下の通り。

◎リバン・モイネロ（投手・初受賞）

「初めて選んでいただいてとても嬉しく、光栄に思います。今後も選ばれるように引き続き頑張っていきたいと思います」

◎牧原大成（二塁手・初受賞）

「選んでいただきとても嬉しく思います。まず、1年間支えてくれた家族に感謝したいです。そして、ゴールデン・グラブ同様にベストナインを取ることも、地元の親友のり君との約束だったので、果たせてよかったです。今後も狙っていきたい賞でもあるので、来年も選んでもらえるように1年間頑張っていきたいと思います」

◎周東佑京（外野手・2年連続2度目）

「2年連続でこの賞を取ることができて本当に嬉しいです。来シーズンは1年通して、グラウンドに立ってプレーし、3年連続選んでもらえるように頑張ります」

◎柳町達（外野手・初受賞）

「初めてこのような賞を取れた事は、1年間頑張ってきた証でもあるので、大変嬉しく思います。また来年も取れるように、1年間がむしゃらに頑張りたいと思います」

