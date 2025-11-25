埼玉西武ライオンズは22日、東京都内で2025年ドラフト新入団選手の囲み取材を実施した。取材スペースに現れた小島大河の言葉や表情からは、背番号「10」を受け継ぐ覚悟が静かに伝わってきた。求め続けてきた“打てる捕手”がついに現れたかもしれない──そんな期待を抱かせる時間だった。低迷するチームに差し込む新たな光は、ここから西武の未来を変えていく。（文・羽中田）

目標とする選手は「バリー・ボンズ」

セールスポイントは「バッティング」。広角に打ち分ける技術で、大学時代から多くのスカウトの目を引き続けてきた。

目標とする選手は、シーズン73本塁打の世界記録を持つ「バリー・ボンズ」だ。スケールの大きさも魅力で、数字に裏付けされた打力だけでなく、「ここで一本を打てる」勝負強さをも併せ持つ。

今季は、古賀悠斗を筆頭に炭谷銀仁朗、牧野翔矢、古市尊らが正捕手の座を争うも、絶対的な存在は現れなかった。

守れる捕手は揃っている。しかし、打線に迫力をもたらす存在は欠けている。その流れを小島が変えてくれるのではないか。そんな期待が日々高まっている。

それだけに「強打の捕手」という言葉に、西武ファンの心は高まるばかりだ。背番号「10」はその期待値を示している。

「最初にもらった背番号10を大切にしたい」と話した小島は、かつて西武にドラフト1位で入団した先輩捕手と、多くの共通点がある。

ファンが愛した「プリンス」と重なる”共通点”

その先輩捕手とは、西武一筋で10年間プレーした髙木大成氏（現・埼玉西武ライオンズ球団職員）だ。両者ともに東京六大学リーグでプレーし、西武にドラフト1位で入団。左打ち捕手で背番号「10」など、多くの点で重なる。

髙木氏は在籍時にゴールデングラブ賞2回（1997、1998）、オールスター出場3回（1997～1999）と活躍し、まさにファンが愛した「プリンス」だった。その面影を小島に重ね合わせてしまうのは、決して過剰な期待ではないだろう。

小島は2003年10月27日生まれ、「大自然のように大きく育ってほしい」という願いを込めて、「大河」と名付けられた。「でっかい夢」を手に入れてもらいたい──その願いは、親御さんもファンも同じだ。

「新人王」を目標に掲げる小島は、”緑の森”に湧き上がる大歓声を背に、ルーキーイヤーからの活躍を誓う。

小島の伸びしろは計り知れない。大河となってチームを押し上げろ。未来の西武を担う若き捕手の物語は、ここから始まる。

地平線に向かって飛ばせ。

【関連記事】

【了】